Сегодня движение грузового транспорта в Венгрию на КПП "Тиса" ограничено

|Оформление грузовых авто в ПП «Захонь» будет приостановлено
Согласно информации, поступившей в адрес Чопского пограничного отряда от Пограничной полиции Венгрии, с 10.00 до 14.00 (по киевскому времени) 27.07.2017 года оформление грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска «Тиса-Захонь» на границе с Венгрией, будет временно приостановлено.
Такие меры будут приниматься в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло на 33 км главной трассы №4 (в 8 км от населенного пункта Захонь, Венгрия).
Во время ДТП с участием грузового автомобиля произошла утечка опасного вещества, для обезвреживания которой будет перекрыто данный участок дороги. На время проведения работ движение грузовых транспортных средств будет приостановлено. Движение легковых автомобилей будет осуществляться в объезд под управлением представителей венгерской полиции.
Учитывая вышесказанное, Госпогранслужба рекомендует участникам международного движения грузовым транспортом выбрать другие пункты пропуска при планировании поездок за границу:
«Ужгород - Вишне Немецкое (Словакия)» - круглосуточно;
«Дьяково - Халмеу (Румыния)» - круглосуточно.
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На границе с Венгрией работает первый совместный контактный пункт (ФОТО)
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