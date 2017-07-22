Ночью в Боздошском парке Ужгорода произошла перестрелка (ФОТО)

28.07.2017 (09:28)

Ночью в Боздоском парке неизвестные стреляли в ужгородца

В Ужгородскую клиническую больницу ночью доставили мужчину с пулевым ранением. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых ужгородец его получил.

Правоохранители начали следствие по факту получения жителем Ужгорода телесных повреждений, а именно непроникающего пулевого ранения поясницы и царапин лица. Уже установлено, что ранение он получил из пневматического оружия.

Инцидент произошел сегодня, 28 июля, ночью. По словам потерпевшего, повреждения ему нанесли неизвестные, которые напали на него в Боздошском парке. Свидетели, охранники парка, которые на тот момент находились на территории, утверждают, что никаких подозрительных звуков, а тем более выстрелов не слышали. У самого же потерпевшего полиция изъяла пневматический пистолет. На момент обращения к медикам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Сейчас следователи изучают обстоятельства инцидента: знакомятся с материалами с камер видеонаблюдения и осматривают место происшествия.

Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

-

Пьяный закарпатец открыл стрельбу из пистолета в кафе (ФОТО)



