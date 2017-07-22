На Закарпатье состоялся пробный запуск первого в Украине туристического поезда (ФОТО)

29.07.2017 (09:31)

4 августа ретро-паровоз отправится в свой первый рейс по Боржавской узкоколейке

Вчера, 28 июля, в с. Шаланки Виноградовского района на Закарпатье состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда. В следующую пятницу ретро-паровоз отправится в свой первый рейс по Боржавской узкоколейке.

Геннадий Москаль совершил рабочую поездку в Виноградовский район, чтобы проверить подготовку к открытию пилотного проекта «Исторический поезд на Боржавской узкоколейке». В с.Шаланки он осмотрел ретро-паровоз ГР-280, который прибыл в Закарпатье с м.Гайворон (Кировоград) в начале этой недели, пообщался с бригадой машинистов, железнодорожниками и головами Виноградовского, Береговского и Иршавской райгосадминистрации (именно эти районы задействованы в пилотном проекте). По результатам поездки принято решение, что первый рейс по Боржавской узкоколейке паровоз осуществит следующую пятницу, 4 августа, в 12:00 со станции «Виноградов».

Торжественное открытие пилотного проекта - 11:00 этого же дня. Планируется, что ретро-паровоз будет курсировать по узкоколейке в течение августа каждую пятницу и субботу. Информацию о точном маршруте, расписании движения, стоимости билетов и т.д. будет сообщено дополнительно.

Напомним, что пилотный проект Министерства инфраструктуры Украины при поддержке Закарпатской облгосадминистрации совместно с партнерами из Германии и Швейцарии был задуман в начале этого года. Его главная цель - популяризация Боржавской узкоколейки, как уникального туристического объекта. Паровозы серии «ГР» изготавливались в Германии с 1947 по 1956 года в рамках репарации Советскому Союзу. На сегодня в Украине сохранилось всего несколько исправных паровозов ГР, один из которых - в м.Гайворон на Кировоградщине. Еще несколько паровозов этой серии установлены в различных городах как памятники.

"Идея этого проекта родилась много лет назад. Мы считаем, что в рамках евроинтеграции это прекрасная идея, ведь в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах Европы есть много узкоколеек, которые привлекают огромное количество туристов. Так, самая большая узкоколейная железная дорога в Германии ежегодно перевозит около 1,1 миллиона туристов. В целом, это первый в Украине туристический поезд на узкоколейной железной дороге. Более того, он первый и среди стран СНГ", - рассказал советник министра инфраструктуры Украины Себастиан Тролле, который присутствовал на запуске пилотного рейса.

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