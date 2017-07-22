Украинский летчик в слепую посадил в Турции самолет с 121 пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)

29.07.2017 (11:43)

Украинский летчик героически посадил самолет в Стамбуле

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В четверг, 27 июля, в Стамбуле украинский летчик Александр Акопов совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера "Airbus A320" в аэропорту имени Ататюрка. Пилоту пришлось вслепую посадить самолет и смотреть только через форточку.27 июля в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании „Atlasglobal“ пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок (передняя оболочка самолета), передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, „Direct low“. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили проявили мужество в процессе этого инцендента. Капитан посадил судно в слепую, создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее. Когда он посадил самолет аплодировал весь перон аэропорта."На высоте 4 тыс. футов град повредил нос нашего самолета и стекла в кабине. Мы приняли решение посадить самолет. Мы совершили благополучную посадку на взлетно-посадочную полосу с хорошей координацией", - сказал Александр Акопов.Президент Украины Петр Порошенко наградил украинского летчика, который спас жизни пассажиров в турецком Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба АПУ.Президент отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, работающий пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal, который 27 июля в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк" .В указе, подписанном главой государства, отмечается, что украинца отмечено высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.