Новые тесты для будущих водителей (ВИДЕО)

30.07.2017 (09:59)

Нововведения для автомобилистов

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Случайный билет, 20 вопросов, 20 минут на размышления и право на 2 ошибки. Именно так проходит тестирование будущих водителей в МРЭО. На первый взгляд задача не сложная, если бы не одно «НО». В вопросах множество неточностей и часто они касались не той категории. В сервисных центрах уверяют, больше такого не будет.Обновленные тесты ориентированы на то, чтобы человек, который выучил ПДД, могла с легкостью на них ответить.Автомобилистам нужно быть более внимательными на дорогах и в связи с изменением некоторых правил дорожного движения. Да и на этом изменения не закончились. Кроме того, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Украина должна внести изменения в законодательство в соответствии с европейскими нормами. Поэтому, с 1 января 2018 года международные украинские водительские права будут недействительны на территории стран Евросоюза.Однако, специалисты успокаивают, беспокоиться не стоит, с удостоверением старого образца по территории Украины передвигаться будет разрешено и дальше. Главное хорошо знать правила дорожного движения, ведь из-за ДТП травмируется и погибает больше всего граждан Украины.