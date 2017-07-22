Тройное ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье (ФОТО)

30.07.2017 (10:39)

На трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье столкнулись три автомобиля

Вчера, 29 июля, около 15 часов на линию «102» поступило сообщение об аварии на трассе "Киев-Чоп" возле пгт. Среднее Ужгородского района.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что «Fiat Punto» не придерживался нужной дистанции и допустил столкновение с «ЗИЛ 131». После того, как легковой автомобиль ударил сзади грузовик, его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одной машиной - «Fiat Ducato».

Все водители освидетельствованы, они были трезвыми. На момент аварии только в «Fiat Ducato» находились пассажиры. Никто из участников ДТП не получил тяжелых травм. Автомобиль «Fiat Punto» помещен на спецплощадку. Сотрудники Ужгородского районного отделения полиции устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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