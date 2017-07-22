На дорогах Ужгорода появилась чёрная разметка (ФОТО)

31.07.2017 (12:19)

В Ужгороде на дорогах особенная разметка - черная

В соцсети Фейсбук ужгородский жкрналист Виталий Глагола опубликовал фото необычной разметки черного цвета, которую наносят дорожники на улицах города.

"Только в Ужгороде сначала рисуют разметку, а через месяц замазывают ее ночью черной краской, потому что наделали-то не так) Ну, а что?) Зато коммунальщики всегда заняты работой) Это на улице Мытной", - подписал под фото Виталий.

"Хотели ночью перекрасить, пока Глагола спит, но от Глаголы под покровом ночи не спрячешься)))", - пишут люди в комментариях к фото.





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