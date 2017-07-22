На Закарпатье ожидается рекордная жара под 40 градусов

01.08.2017 (09:49)

Закарпатцев ждет аномальная жара

По прогнозам синоптиков, пик высокой температуры будет наблюдаться на выходных.

С 1 по 6 августа на равнинной и предгорной части Закарпатской области ожидается сильная жара 35-36°, сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

Высокие температуры воздуха вместе с отсутствием осадков, приведут к быстрой потере продуктивной влаги из почвы под всеми с/х культурами, в низменных районах области запасы продуктивной влаги снизятся до неудовлетворительных показателей.

Вместе с тем, один из порталов профессионального прогноза погоды для спортсменов определил поднятия температуры в Ужгороде до 37 градусов.

Отметим, что максимальная температура воздуха в августе месяце 37°С зафиксирована в Ужгороде в 2015 году, минимальная температура воздуха 6°С зафиксирована в 2008 году.

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Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 1 августа 2017 г.



