Самоубийство из-за любви: Ужгородец пытался покончить с собой

01.08.2017 (12:45)

Ужгородские полицейские предотвратили самоубийство

Вчера, около 17:00, ужгородские патрульные получили вызов о попытке совершения суицида на улице Гагарина. Полицейские в считанные минуты прибыли на место, и выяснили, что юноша хочет прыгнуть с крыши из-за ссоры с девушкой.

Увидев полицейских, парень сразу предупредил, чтобы к нему не подходили, потому что спрыгнет. Используя профессиональные навыки общения, патрульные пытались выйти на контакт с ним, чтобы отвлечь от намерения совершить самоубийство. На место происшествия вызвали скорую. Также было запланировано вызвать МЧС, чтобы те разложили брезент, но оказалось, что соответствующего снаряжения они не имеют.

Во время общения, полицейские незаметно сокращали расстояние, чтобы исключить скачок. На место происшествия пригласили психолога, который отвлекал и успокаивал парня. Когда юноша потерял бдительность - патрульный мгновенно схватил его, таким образом спасая от гибели. Благодаря слаженным действиям полицейских, парня спасли и передали врачам скорой.

Уважаемые граждане! Жизнь человека самая большая ценность, поэтому если Вы стали свидетелем подобной ситуации - немедленно звоните «102». Не пытайтесь действовать самостоятельно.

Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево

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