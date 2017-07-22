На Закарпатье из канала вытащили очередного утопленника

01.08.2017 (13:16)

В Закарпатье очередной трагический случай на воде

Вчера, 31 июля в 18:35 в ОКЦ поступило сообщение об обнаружении тела в искусственном водоеме (мелиоративный канал) жителя Иршавского района, 1954 г.р., на территории села Нижнее Болотное.

Как сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, в 18:55 отделением ДПРЧ-5 тело предполагаемого утопленника изъято на берег и передано правоохранительным органам.

По состоянию на 6:00 1 августа 2017 на территории Закарпатской области зарегистрировано 19 случаев гибели людей на воде. За аналогичный период прошлого года - 21 случай (всего в 2016 году на водных объектах области погибло 22 гражданина).

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