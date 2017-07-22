Как люди выживают на жаре в очередях на границе со Словакией? (ВИДЕО)

|Под палящим солнцем в очереди на украинско-словацкой границе
Словацкие журналисты рассказали, как автомобилисты по несколько часов выдерживают жару на границе с Закарпатьем
Аномальную жару, которая сейчас воцарилась на территории Украины, хорошо чувствуют водители, которые пересекают украинско-словацкую границу.
Из-за долгих очередей на контрольно-пропускных пунктах Закарпатья людям приходится находиться под палящим солнцем даже в течение четырех часов.
Словацкая журналистка Екатерина Клекнерова отметила, что питьевую воду водители могут получать прямо на пропускных пунктах.
Подробнее - в сюжете словацкого телеканала "TV JOJ":
На Закарпатье ожидается рекордная жара под 40 градусов
Комментарии
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Их никто не заставляет, едут добровольно,нехай терпят или ибо нех.... шастать.
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Читателя 125 жаба задавила, вот оно и злорадствует.
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Жаба тебя давит,ездят как цыгане, нынче здесь, завтра там и гешефт с сигаретами, бензином. Сидите у себя дома, пашите землю, блин, земля вокруг Ужгорода заросла сорняками, у молодежи лень родилась раньше, это же надо из села ехать в город в супермаркет за петрушкою, цибулею, капустою, чесноком - это полный бразаускас.