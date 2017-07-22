Как люди выживают на жаре в очередях на границе со Словакией? (ВИДЕО)

03.08.2017 (08:35)

Под палящим солнцем в очереди на украинско-словацкой границе

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Словацкие журналисты рассказали, как автомобилисты по несколько часов выдерживают жару на границе с ЗакарпатьемАномальную жару, которая сейчас воцарилась на территории Украины, хорошо чувствуют водители, которые пересекают украинско-словацкую границу.Из-за долгих очередей на контрольно-пропускных пунктах Закарпатья людям приходится находиться под палящим солнцем даже в течение четырех часов.Словацкая журналистка Екатерина Клекнерова отметила, что питьевую воду водители могут получать прямо на пропускных пунктах.Подробнее - в сюжете словацкого телеканала "TV JOJ":