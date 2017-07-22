Цыганский барон из Закарпатья о дискриминации ромов

03.08.2017 (08:46)

Цыганский барон из Закарпатья Николай Богар

В годы Второй мировой войны от рук фашистов погибло от 600 тысяч до одного миллиона ромов. Только в Бабьем Яру в Киеве убито около 10 тысяч цыган.

Вчера, 2 августа, по случаю Дня памяти холокоста ромов, представители ромских общин Украины посетили урочище Бабий Яр. Цыганский барон из Закарпатья Николай Богар рассказал, почему ромы чтут память в этот день и с какими трудностями сталкиваются современные цыгане в Украине. К слову, свой титул Богар по традиции унаследовал от отца. В его семье 12 детей, 60 внуков и 20 правнуков.

«Для меня 2 августа — траурный день. Наших ромов так много уничтожили. Я сам до последнего времени мало знал о геноциде ромов и даже не задумывался, сколько немцы уничтожили ромов. По некоторым данным, в Украине во время Второй мировой войны убили до 50 тысяч ромов. Для нас — это удар по сердцу, историческая травма. Увы, и сегодня многие народы считают, что цыгане — это низкий народ, но мы такие же люди, как и все», — отметил Богар.

«Я приехал в Киев, чтобы посетит мемориал Бабий Яр, где погибло так много представителей моей народности. Это больно знать для нас, для ромов. Приехать в Киев в этот день — моя личная инициатива. Меня тянуло в это место, чтобы тут отдать дань памяти. Никаких официальных мероприятий не планируется».

«В современной Украине ромам живется, может, и не слишком нормально, но все-таки нормально. Дай Бог, чтобы хуже не было. Главная проблема в наших общинах – отказ властей выделять нам земельные участки. Рождаемость большая — только в нашем Виноградовском районе, где община насчитывает 15 тысяч человек, ежегодно рождается до 500 детей. А власть не хочет выделять нам землю для строительства домов. Это очень большая для нас проблема. Более того, нам не разрешают за свои деньги покупать дома в селах, где живут украинцы – не оформляют документы, хотя по закону Украины каждый гражданин имеет право попросить выделить ему участок и вправе выбрать себе место для жительства. Нас дискриминируют», — сообщил барон.

«Мы часто поднимали этот вопрос. Но знаете, как чиновники на это смотрят? Они не отказывают нам, но и не рассматривают наши заявки. Собранные нами бумаги гниют в сельсоветах по 10 лет. Сколько бы мы ни ходили, сколько бы мы ни писали, итог один – теряются наши бумаги. Наши заявления приняли в сельском совете, а потом придешь через месяц-два, и заявления будто бы и не было. Дискриминация и не только в нашем районе Виноградово, но и по всей Украине. Нас до сих пор считают низким народом и всячески унижают. Нам даже не дают бумаги, чтобы наши жены получали пособие за многодетность. Хотелось бы изменить эту ситуацию», — сообщил Богар.

«В селе Подвиноградов, где стоит наш табор, насчитывающий около 2 тысяч человек, есть молитвенный дом. Сейчас мы сами при нем строим школу. Потому что в обычной школе наших детей дискриминируют. Бывало, в столовой нашим детям давали и первое, и второе в одну тарелку и еще говорили: «А дома вы разве так не едите?». Не все воспринимают нашу культуру в одежде, поэтому мы не отдаем девочек в школу. К тому же по нашим обычаям, девочки выходят замуж в 13-14 лет. В итоге 99% наших женщин безграмотные. Нашим чиновникам только это и нужно. Недавно записали, что в районную школу ходит 600 детей ромов, а по факту ходило 20-30. В итоге получили бюджетного финансирования на 7 миллионов гривен больше. Сейчас это дело расследует прокуратура», — рассказал барон.

«Пока в школу ходят мальчики. Но и у них есть проблема – предвзятое отношение. С ними не желают общаться, их бьют, унижают. Поэтому мы решили строить свою собственную школу. Нам помогают из Германии наши верующие братья. Они также обещают дать учителей. Также мы пошли на то, чтобы построить собственный госпиталь. Все сделаем сами. Ничего не просим. Только если бы нам с оборудованием государство помогло, было бы неплохо. Нам очень много помогли в организации медицинского обслуживания нардепы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук. Также мы благодарны за поддержку главе Закарпатской обладминистрации Геннадию Москалю. Мы все молимся за этих людей», — сказал барон.

«Сейчас мы проживаем обособленно от односельчан. Мы к этому привыкли. Но в будущем мы надеемся получить хотя бы половину тех прав и возможностей, которые имеют украинцы. Нам очень хотелось бы выйти с места компактного проживания. Купить дом на улице рядом с домами украинцев. Но пока нам не разрешают. Соседи банально не хотят иметь общий забор с нами. А мы просто хотим, чтобы наши дети росли вместе с украинскими детьми. Но нам не дают. Считают, что мы распространяем криминал. Но я не помню, чтобы у нас были преступления. Может быть, вы не поверите, но у нас все в таборе верующие люди. Никто не пьет и не курит, к криминалу не причастен. Мы просто не можем сделать кому-то что-то плохое. Но все равно, мы не можем купить в нашем селе дом», — отметил Богар.

Справка:

2 августа в Украине отмечается Международный день памяти холокоста ромов. По данным историков, за время нацистских репрессий погибло до одного миллиона человек. В процентном соотношении ромская этническая группа больше всех потерпела от убийств нацистов. Около 90% ромского населения было уничтожено в Австрии, Германии и Эстонии. По случаю 75-летия трагедии в Бабьем Яру – месте, где с осени 1941 года было уничтожено 10 тысяч ромов – установлен монумент «Ромская кибитка». Второе название памятника – Кали Траш, что в переводе с цыганского языка «Черный день».

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