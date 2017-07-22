Вода продолжает забирать жизни закарпатцев

03.08.2017 (09:59)

На Закарпатье в Тисе утонул мужчина

Вчера, 2 августа в 19:30 в ОКЦ поступило сообщение о вероятном утопления в реке Тиса жителя Виноградов 1989 г.р., по адресу: Виноградовский район, с. Дротинцы.

Для проведения поисковых работ по выявлению тела предполагаемого утопленника привлекалось водолазно-спасательное отделение г. Хуст ГИРД АРЗ СП.

По состоянию на 22:00 поисковые работы были приостановлены. Тело предполагаемого утопленника не обнаружено.

Продолжение поисков запланировано на 03.08.2017.

По состоянию на 6:00 3 августа 2017 на территории Закарпатской области зарегистрировано 20 случаев гибели людей на воде. За аналогичный период прошлого года - 21 случай (всего в 2016 году на водных объектах области погибло 22 гражданина).

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Напомним, 31 июля в искусственном водоеме в с. Нижнее Болотное утонул житель Иршавского района, 1954 г.р



