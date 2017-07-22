Владимир Кличко завершил карьеру боксера (ВИДЕО)

Владимир Кличко ушел из бокса. Об этом он сообщил в видео-обращении на своей официальной странице.
Этим решением Кличко отказывается от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.
"Владимир Кличко покинул бокс в возрасте 41 года, исключая бой-реванш с Джошуа", - также сообщил BT Sport Boxing в Twitter.
Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.
За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).
"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активность и подготовиться к следующей главе - к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Да, я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я планировал и параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая", - сказал Владимир Кличко в своем видеообращении.