В Ужгороде появятся антивандальные люки с логотипом города (ФОТО)

03.08.2017 (18:46)

В Ужгороде заменят люки на высококачественные европейские

Ужгородский водоканал сегодня издал распоряжение о поставке первых 20 комплектов антивандальных люков тяжелого типа официальным представителем «Каси-Украина» (чешский производитель).

Старые аварийные люки на высококачественные европейском планируют заменять уже на следующей неделе - на проезжей части Собранецкой улицы и пр. Свободы.



Достигнута договоренность о производстве люков с логотипом Ужгорода, они будут установлены в пешеходных зонах.

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Ноу-хау от ужгородских дорожников: 3D-разметка (ФОТО)



