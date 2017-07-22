В Ужгороде появятся антивандальные люки с логотипом города (ФОТО)

|В Ужгороде заменят люки на высококачественные европейские
Ужгородский водоканал сегодня издал распоряжение о поставке первых 20 комплектов антивандальных люков тяжелого типа официальным представителем «Каси-Украина» (чешский производитель).
Старые аварийные люки на высококачественные европейском планируют заменять уже на следующей неделе - на проезжей части Собранецкой улицы и пр. Свободы.
Достигнута договоренность о производстве люков с логотипом Ужгорода, они будут установлены в пешеходных зонах.
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