Закарпатские пограничники задержали двух венгров на угнанных авто (ФОТО)

04.08.2017 (12:21)

На границе с Венгрией обнаружили угнанные автомобили

Два угнанных автомобиля обнаружили сегодня пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией.

В пункте пропуска «Звонковое» пересечь границу на автомобиле «БМВ Х-5» 2010 года выпуска, пытался 20-летний гражданин Венгрии. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство состоялось срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что автомобиль в сентябре 2014 года был похищен на территории Венгрии.

Еще один автомобиль марки «Форд Galaxy» 2004 года выпуска обнаружили пограничники в пункте пропуска «Лужанка». Пересечь границу на автомобиле, который был похищен в 2015 году на территории Украины, пытался 43-летний гражданин Венгрии.

По данным фактам проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве. Водителей и автомобили переданы сотрудникам Нацполиции.

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Закарпатские пограничники обнаружили угнанный в Германии "БМВ" (ФОТО)



