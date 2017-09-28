В Мукачево вдребезги разбились «Opel» и «BMW», пострадала беременная (ФОТО, ВИДЕО)

|ДТП в Мукачево: Авто разбиты, постраждавшие в больнице
ДТП случилось сегодня на улице Графа фон Шенборна, в микрорайоне Паланок.
По предварительной информации Опель выезжал с перекрестка, а в него въехал БМВ.
Врачи из Мукачевской центральной районной больницы рассказали, что в ДТП пострадали 2 женщины, одна из которых беременна двойней.
По предварительному диагнозу, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму и гематому подкожную головы.
Так же пострадала ее дочь, которая беременна двойней. Дети живы, но женщина получила ушиб локтя, ушиб поясничного отдела позвоночника, а также черепно-мозговую травму.
На месте аварии работают патрульные, которые выясняют причину столкновения автомобилей.
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