Закон «Об образовании» приведет к коллапсу в 150-ти школах Закарпатья

30.09.2017 (08:42)

В 150-ти школах Закарпатья ожидается образовательный коллапс

Закон об образовании в Закарпатье либо провалится, либо приведет к образовательному коллапсу.

Знал ли Президент Украины Петр Порошенко о том, что подписание им Закона об образовании затормозит продвижение Украины в Евросоюз и приведет к образовательному коллапсу в регионах, где украинский язык не является доминирующим? Знал. Но закон подписал. Потому что против этого закона выступала Венгрия и Румыния, а в случае неподписания закона, он потерял бы огромную часть собственного электората. Для Порошенко же следующие выборы являются доминантными в его ближайшей политической деятельности.

Собственно, решение о подписании Закона об образовании, который сужает права национальных меньшинств на право обучения на родном языке, президент принял после того, как Венгрия тепло приняла у себя президента России Владимира Путина. У Порошенко появилось моральное право на обиду и, соответственно, на удар в ответ.

Венгрия уже на официальном уровне заявила, что будет тормозить интеграционные процессы Украины с Европой. Однако и здесь у украинского президента есть козырь - нынешняя венгерская власть Венгрии является в опале к руководству ведущих европейских государств из-за нежелания выполнять евросоюзовские решения по проблеме с беженцами. Главу правительства Венгрии Виктора Орбана уже обвиняют чуть ли не в расизме за то, что он категорически против того, чтобы принимать в Венгрии беженцев из Сирии и других стран Азии и Африки. Именно поэтому Виктор Орбан оказался в опале и его заявления относительно притеснения прав венгров в Украине пройдут мимо ушей высоких европейских чиновников.

Тем не менее, Венгрия не намерена прекращать помогать закарпатским венграм. И она будет делать все, чтобы закарпатские венгры не выезжали из Украины в Венгрию на постоянное жительство. Потому что современная геополитика базируется на том, чтобы застолбить территории с собственным этносом. И речь не о государственные образования. Современный мир слишком неустойчив и понятие государств являются очень условными. Даже на примере Закарпатья можно проследить, что за последние сто лет наш край находился в четырех различных государствах. Но при этом здесь всегда жили представители тех же этносов.

Весь спор, который сейчас происходит вокруг принятого закона об образовании, является дипломатической войной. И каждое государство будет иметь правду. Вполне разумно, что Украина пытается втиснуть свой язык в закарпатский регион. Ведь здесь украинского языка было слишком мало. Так же в свое время Венгрия здесь наращивала венгерский язык, Чехословакия - чешский, Сталин - русский. И вот сейчас молодая Украина поставила цель нарастить в Закарпатье украинский язык. И это понятно в свете геополитическом. Так же понятно и то, что против этого выступает Венгрия и Румыния. Потому что эти страны стоят на защите своих языков.

Конечно, все будет решаться исключительно дипломатическим путем и все разговоры украинских националистов и даже многих примитивных украинских политиков высокого ранга о том, что Венгрия имеет территориальные претензии относительно Закарпатья, является глупым популизмом. Венгрия - это не дикая Россия, которая игнорирует общепринятые мировые нормы и законы. Венгрия, как и Румыния, являемся цивилизованными странами, членами мировых и европейских сообществ, где существуют четкие правила. Поэтому территориальные претензии Венгрии и Румынии могут вылиться в полную изоляцию и правительства этих стран все прекрасно понимают.

А теперь практическая сторона. Подписание этого закона является политическим шагом, который воплотить будет трудно, а порой и невозможно. Достаточно это продемонстрировать на примере Закарпатья. Этот Закон предусматривает обучение всех предметов в школах и вузах исключительно на украинском языке. То есть, фактически будут ликвидированы такие понятия, как школа с обучением на языке нацменьшинств. Примитивная украинская власть на волне национализма решила раз и навсегда внедрить украинский язык в регионах, где украинцев нет. Но власть не разработала механизма, как это сделать. То есть, вместо разработки программы изучения украинского языка в регионах с компактным проживанием национальных меньшинств, чиновники просто приняли закон, который должен санкционный регламент - преподавать предметы на украинском языке.

Просто представьте себе ситуацию. Закон подписан и его нужно будет выполнять. Во-первых, кто будет преподавать эти предметы венгерским детям, если даже учителя плохо владеют украинским языком. Как должно действовать управление образования Закарпатской ОГА? Объявить срочный набор тысячи учителей для 150 венгерских школ в Закарпатье? Откуда эти учителя приедут? А куда девать тех учителей, которые сейчас в этих школах и плохо знают украинский. На обучение украинского языка? А есть программа такого обучения? Покажите ее.

Во-вторых. Ученики 5-го класса не учили украинский язык, потому что не было предусмотренной законом необходимости, а с 5-го класса они уже будут слушать физику, химию, географию и другие предметы на украинском языке. Что они изучат? Вы говорите, что они должны учить украинский? Конечно. А кто будет обучать их украинскому языку и по какой программе? Может кто-нибудь видел учебники украинского языка для венгерских или румынских школьников? Может Министерство образования разработало программу такого обучения?

Конечно, ничего подобного нет. Поэтому в правительстве должны понять, что внезапное введение Закона об образовании приведет к образовательному коллапсу в меньшей мере 150 венгерски школах Закарпатья, где учатся тысячи венгерски деток. Подобная ситуация будет и в румынских школах. В словацких все будет гладко. Единственная словацкая школа, школа №4 в Ужгороде, не пострадает, ибо там уже процесс преподавания является таким, как предусматривает Закон об образовании. Не пострадают и российские школы. Там учителя знают украинский язык и смогут спокойно преподавать предметы на украинском и дети русскоязычные также легче перейдут на украинский. Правда, есть информация, что в русскоязычной школе №3 Ужгорода негативно восприняли Закон об образовании именно из-за седьмой статьи, которая касается языка преподавания, но никто из учителей этой школы и родителей учеников этой школы протестовать не собирается, потому что на них навешают сразу обвинения в сепаратизме и путинизме.

И все же, все понимают, что граждане Украины должны знать украинский язык. То как можно выйти из этой ситуации? Для начала отсрочить введение Закона и разработать программу изучения украинского языка для нацменьшинств. Сейчас предполагается, что Закон вступит в силу с 2020 года. То есть, осталось чуть больше трех лет. Этого мало. Далее. Нужно разработать и напечатать необходимые учебники и начать интенсивно обучать венгерских и румынских деток украинскому языку. Так же разработать программу обучения украинского языка учителей школ национальных меньшинств. Программа должна быть рассчитана на несколько лет. А уже потом вводить в действие Закон и быть уверенным, что дети будут понимать преподавание предметов на украинском языке. Других вариантов нет. Примитивные украинские националисты, которые говорят, что или выполняй Закон, или бери чемодан и езжай в Венгрию, напоминают клоунов.

Так же напоминают клоунов те, кто говорит, что венгерских школ в Украине должно быть столько же, сколько украинских в Венгрии. На всей территории Венгрии проживает чуть больше 5 тысяч украинцев. И проживают они не компактно, а по всей стране. То есть, нет возможности открыть для них школы, потому что никто не будет ездить в эти школы из разных уголков страны. А в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. И проживают они компактно, целыми селами. И никто этих венгров сюда не завозил. Они здесь живут от деда-прадеда. И мы должны их уважать и заботиться о них так же, как об остальных граждан страны.

Степан Форкош

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