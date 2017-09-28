Закон «Об образовании» приведет к коллапсу в 150-ти школах Закарпатья

|В 150-ти школах Закарпатья ожидается образовательный коллапс
Закон об образовании в Закарпатье либо провалится, либо приведет к образовательному коллапсу.
Знал ли Президент Украины Петр Порошенко о том, что подписание им Закона об образовании затормозит продвижение Украины в Евросоюз и приведет к образовательному коллапсу в регионах, где украинский язык не является доминирующим? Знал. Но закон подписал. Потому что против этого закона выступала Венгрия и Румыния, а в случае неподписания закона, он потерял бы огромную часть собственного электората. Для Порошенко же следующие выборы являются доминантными в его ближайшей политической деятельности.
Собственно, решение о подписании Закона об образовании, который сужает права национальных меньшинств на право обучения на родном языке, президент принял после того, как Венгрия тепло приняла у себя президента России Владимира Путина. У Порошенко появилось моральное право на обиду и, соответственно, на удар в ответ.
Венгрия уже на официальном уровне заявила, что будет тормозить интеграционные процессы Украины с Европой. Однако и здесь у украинского президента есть козырь - нынешняя венгерская власть Венгрии является в опале к руководству ведущих европейских государств из-за нежелания выполнять евросоюзовские решения по проблеме с беженцами. Главу правительства Венгрии Виктора Орбана уже обвиняют чуть ли не в расизме за то, что он категорически против того, чтобы принимать в Венгрии беженцев из Сирии и других стран Азии и Африки. Именно поэтому Виктор Орбан оказался в опале и его заявления относительно притеснения прав венгров в Украине пройдут мимо ушей высоких европейских чиновников.
Тем не менее, Венгрия не намерена прекращать помогать закарпатским венграм. И она будет делать все, чтобы закарпатские венгры не выезжали из Украины в Венгрию на постоянное жительство. Потому что современная геополитика базируется на том, чтобы застолбить территории с собственным этносом. И речь не о государственные образования. Современный мир слишком неустойчив и понятие государств являются очень условными. Даже на примере Закарпатья можно проследить, что за последние сто лет наш край находился в четырех различных государствах. Но при этом здесь всегда жили представители тех же этносов.
Весь спор, который сейчас происходит вокруг принятого закона об образовании, является дипломатической войной. И каждое государство будет иметь правду. Вполне разумно, что Украина пытается втиснуть свой язык в закарпатский регион. Ведь здесь украинского языка было слишком мало. Так же в свое время Венгрия здесь наращивала венгерский язык, Чехословакия - чешский, Сталин - русский. И вот сейчас молодая Украина поставила цель нарастить в Закарпатье украинский язык. И это понятно в свете геополитическом. Так же понятно и то, что против этого выступает Венгрия и Румыния. Потому что эти страны стоят на защите своих языков.
Конечно, все будет решаться исключительно дипломатическим путем и все разговоры украинских националистов и даже многих примитивных украинских политиков высокого ранга о том, что Венгрия имеет территориальные претензии относительно Закарпатья, является глупым популизмом. Венгрия - это не дикая Россия, которая игнорирует общепринятые мировые нормы и законы. Венгрия, как и Румыния, являемся цивилизованными странами, членами мировых и европейских сообществ, где существуют четкие правила. Поэтому территориальные претензии Венгрии и Румынии могут вылиться в полную изоляцию и правительства этих стран все прекрасно понимают.
А теперь практическая сторона. Подписание этого закона является политическим шагом, который воплотить будет трудно, а порой и невозможно. Достаточно это продемонстрировать на примере Закарпатья. Этот Закон предусматривает обучение всех предметов в школах и вузах исключительно на украинском языке. То есть, фактически будут ликвидированы такие понятия, как школа с обучением на языке нацменьшинств. Примитивная украинская власть на волне национализма решила раз и навсегда внедрить украинский язык в регионах, где украинцев нет. Но власть не разработала механизма, как это сделать. То есть, вместо разработки программы изучения украинского языка в регионах с компактным проживанием национальных меньшинств, чиновники просто приняли закон, который должен санкционный регламент - преподавать предметы на украинском языке.
Просто представьте себе ситуацию. Закон подписан и его нужно будет выполнять. Во-первых, кто будет преподавать эти предметы венгерским детям, если даже учителя плохо владеют украинским языком. Как должно действовать управление образования Закарпатской ОГА? Объявить срочный набор тысячи учителей для 150 венгерских школ в Закарпатье? Откуда эти учителя приедут? А куда девать тех учителей, которые сейчас в этих школах и плохо знают украинский. На обучение украинского языка? А есть программа такого обучения? Покажите ее.
Во-вторых. Ученики 5-го класса не учили украинский язык, потому что не было предусмотренной законом необходимости, а с 5-го класса они уже будут слушать физику, химию, географию и другие предметы на украинском языке. Что они изучат? Вы говорите, что они должны учить украинский? Конечно. А кто будет обучать их украинскому языку и по какой программе? Может кто-нибудь видел учебники украинского языка для венгерских или румынских школьников? Может Министерство образования разработало программу такого обучения?
Конечно, ничего подобного нет. Поэтому в правительстве должны понять, что внезапное введение Закона об образовании приведет к образовательному коллапсу в меньшей мере 150 венгерски школах Закарпатья, где учатся тысячи венгерски деток. Подобная ситуация будет и в румынских школах. В словацких все будет гладко. Единственная словацкая школа, школа №4 в Ужгороде, не пострадает, ибо там уже процесс преподавания является таким, как предусматривает Закон об образовании. Не пострадают и российские школы. Там учителя знают украинский язык и смогут спокойно преподавать предметы на украинском и дети русскоязычные также легче перейдут на украинский. Правда, есть информация, что в русскоязычной школе №3 Ужгорода негативно восприняли Закон об образовании именно из-за седьмой статьи, которая касается языка преподавания, но никто из учителей этой школы и родителей учеников этой школы протестовать не собирается, потому что на них навешают сразу обвинения в сепаратизме и путинизме.
И все же, все понимают, что граждане Украины должны знать украинский язык. То как можно выйти из этой ситуации? Для начала отсрочить введение Закона и разработать программу изучения украинского языка для нацменьшинств. Сейчас предполагается, что Закон вступит в силу с 2020 года. То есть, осталось чуть больше трех лет. Этого мало. Далее. Нужно разработать и напечатать необходимые учебники и начать интенсивно обучать венгерских и румынских деток украинскому языку. Так же разработать программу обучения украинского языка учителей школ национальных меньшинств. Программа должна быть рассчитана на несколько лет. А уже потом вводить в действие Закон и быть уверенным, что дети будут понимать преподавание предметов на украинском языке. Других вариантов нет. Примитивные украинские националисты, которые говорят, что или выполняй Закон, или бери чемодан и езжай в Венгрию, напоминают клоунов.
Так же напоминают клоунов те, кто говорит, что венгерских школ в Украине должно быть столько же, сколько украинских в Венгрии. На всей территории Венгрии проживает чуть больше 5 тысяч украинцев. И проживают они не компактно, а по всей стране. То есть, нет возможности открыть для них школы, потому что никто не будет ездить в эти школы из разных уголков страны. А в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. И проживают они компактно, целыми селами. И никто этих венгров сюда не завозил. Они здесь живут от деда-прадеда. И мы должны их уважать и заботиться о них так же, как об остальных граждан страны.
Степан Форкош
-
Почему Венгрия шантажирует Украину законом «Об образовании» (ВИДЕО)
Рейтинг: -6
Вы проголосовали ‘против’
Комментарии
Рейтинг: -7
Вы проголосовали ‘против’
Пане форкош я і моя родина з діда прадіда українці як і тисячі сотні тисяч родин на Закарпатті (Підкарпатській Русі-Україні) і ми розмовляємо на українській мові, а не на угорській словацький чеській румунській так званій церковно слов чеській і тд і тп Оскільки ви є сліпий якщо не бачите нас тут то ваше аналітико політико філософське есе до гузиціІ ще щоб ви знали статистику Українські діти за кордоном чудово вивчають чужу мову за ОДИН рік Так що вчіть українську мову і не обси ате свої шахті наперед