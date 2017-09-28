На Хмельнитчине упал военный самолет, погибли 2 пилота (ВИДЕО)

30.09.2017 (09:41)

Военный самолет Л-39 разбился на Хмельничине

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Вчера, 29 сентября в Хмельницкой области разбился военный самолет Л-39 Воздушных Сил ВСУ. Как впоследствии сообщили в Минобороны, в результате катастрофы погибли 2 пилота.К слову, свидетели инцидента видели, как машина загорелась прямо во время полета и после этого произошло ее падение.Авиакатастрофа произошла примерно за 20-30 километров от самого Хмельницкого вблизи поворота на город Красилов, у села Берегели.Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины начала досудебное расследование по факту падения военного самолета Л-39 у Староконстантинова.Отмечается, что по факту инцидента, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по статье 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе указанного населенного пункта, после чего упал и разбился. В результате падения самолета два пилота-военнослужащие погибли, – подчеркивают в военной прокуратуре Западного региона.Добавим, что причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.