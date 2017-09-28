На Хмельнитчине упал военный самолет, погибли 2 пилота (ВИДЕО)

|Военный самолет Л-39 разбился на Хмельничине
Вчера, 29 сентября в Хмельницкой области разбился военный самолет Л-39 Воздушных Сил ВСУ. Как впоследствии сообщили в Минобороны, в результате катастрофы погибли 2 пилота.
К слову, свидетели инцидента видели, как машина загорелась прямо во время полета и после этого произошло ее падение.
Авиакатастрофа произошла примерно за 20-30 километров от самого Хмельницкого вблизи поворота на город Красилов, у села Берегели.
Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины начала досудебное расследование по факту падения военного самолета Л-39 у Староконстантинова.
Отмечается, что по факту инцидента, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по статье 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе указанного населенного пункта, после чего упал и разбился. В результате падения самолета два пилота-военнослужащие погибли, – подчеркивают в военной прокуратуре Западного региона.
Добавим, что причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.
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Комментарии
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Самолеты ремонтируют так же,как и охраняют военные стратегические склады.Бедные летчики погибли за Панаму,земля им пусть будет пухом.
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Владимир Путин выступает перед народом:
- Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать!
Голос из толпы:
- Мы будем работать в две смены!
- Спасибо, вот настоящий патриот России! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия.
- Мы будем работать в три смены!
- Спасибо, патриот Родины! Кстати, а где вы работаете?
- В морге...
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Сеть похоронных бюро огрызка украины - генеральный спонсор проведения Антинародной Терористической Операции.
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Русские строят мосты, дороги, трубопроводы, самолеты, корабли, автомобили, спутники, АЭС, запускает людей и спутники в космос, осваивают Арктику. Xoхлосвыни убивают, насилуют, пытают, разрушают, устраивают блокады… И визжат на сайте Серебряной Земли Визжите свиноpылыe малоразумные скакуасы, лечите у проктологов свои разорванные пуканы и брызгайте слюной на монитор. Вы обречены на вымирание как тупиковая ветвь эволюции (1991 – 52млн, 2017 – 27 млн), ибо тупы, ленивы, завистливы, подлы, жестоки, и это не может не радовать- БОГ не любит идиoтов
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Эх укропы вы, укропы,геморой для всей Европы.Вам бы жить в любви и вере,А не грезить о Бандере!Не скакали б на Майдане-Был бы Крым у вас в кармане.Не дразнили б маскаляку-Не надрали бы вам ср@ку
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Два мира - две реальности.
США дали миру доллары, айфоны, стелсы, компы, теслы, свободы и права!
Россия дала миру НКВД, голодомор, 2 мировые войны, аннексию Крыма и войну в Сирии и Украине!
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Галичина дала украине воров у власти,гражданскую войну,гибель ни в чем не повинных женщин и детей,обнищание населения,и такое галицкое дерьмо как ты.
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Имена погибших – Сергей Бородаченко и Михаил Ткаченко. Соответственно – подполковник и старший лейтенант.
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Обычный несчастный случай.С нашей стороны потерь нет.
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Уже озвучили что был замечен Путин с рогаткой?
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Плешивость путина - это постепенное превращение головы в задницу сначала по форме, а потом и по содержанию..