Патрульные задержали в Ужгороде вероятного поджигателя авто

30.09.2017 (11:21)

В Ужгороде задержали мужчины вероятно причастного к поджогу авто

Сегодня, около 4:00, на улице Минайской в ​​Ужгороде двое прохожих заметив служебное авто патрульных резко изменили направление движения. А когда правоохранители приблизились к мужчинам, те внезапно побежали в направлении улицы Борницкой.

Благодаря мгновенной реакции патрульных одного удалось задержать на улице Декабристов, объяснить попытку побега он так и не смог.

Выясняя обстоятельства, полицейские узнали от коллег, что неподалеку неизвестные подожгли автомобиль, который сгорел дотла, возможно именно поэтому мужчины и пытались убежать.

На место происшествия вызвали следователей, которые, по предварительной информации, уже открыли уголовное производство по статье 194 УК.

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Напомним, прошлой ночью В Ужгороде полностью сгорела "Subaru", предположительно поджог (ФОТО). В ту же ночь неизвестные пытались поджечь "Мерседес", подозреваемому во взяточничестве, бывшему заместителю мэра Ужгорода Иштвану Цапу.



