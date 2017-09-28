На Закарпатье возродили уникальный самобытный фестиваль (ФОТО)

02.10.2017 (09:09)

На Закарпатье состоялся фестиваль «Брустурянская кедровица»

Вчера, в высокогорном селе Лопухов Тячевского района после перерыва состоялся фестиваль "Брустурянская кедровица", посвященный уникальному местному напитку.

Традиционно праздник проводится в седьмой раз, приурочили к дню села, которому сегодня исполнилось 699 лет.

"Кедровица – это напиток на основе кедровых шишек и орехов. Готовят кедровицу только у нас, ведь в нашем районе растет самый большой в Украине кедровый лес. Ошибочно мнение, что кедровица – это исключительно алкогольный напиток. На самом деле, его целебные свойства известны далеко за пределами Тячевщины. Кедровицей можно растирать больные суставы, лечить заболевания дыхательных путей. В качестве профилактического средства кедровицу у нас употребляют по одной чайной ложке три раза в день. Что же касается приготовления, то кедр заливают или сладким сиропом, или водкой и дают настояться...", – рассказала социальный педагог Лопуховской СОШ Галина Косюк.

Нынешний фестиваль начался с детской ходы к главной сцене праздника. Изюминкой праздника стала новая локация фестивального костра, которую в этом году решили зажечь посреди реки Брустурянки. А еще местные жители воссоздали древний промысел сплава леса и грузов по горной реке. Со сцены же гостей фестиваля приветствовали почетные гости – руководство Закарпатской области, дипломаты из Чехии, Словакии, Венгрии.

"Кедр у нас растет в природной среде. Сейчас на территории Кедринского лесничества есть заказник государственного значения площадью 166 гектаров, на которых преимущественно растет кедр европейский возрастом более 160 лет. Это те самые леса, где не ведется никакая хозяйственная деятельность. Также кедр европейский растет еще в двух лесничествах в Украине, но в таком количестве только у нас. Кедр – это единственная хвойная порода, которая имеет не просто семена, а кедровые орешки. А уже известный напиток кедровицу готовят в виде настойки, но не только на орешках, потому что они слишком терпкие, а на целых шишках...", – рассказал директор ГП "Брустурянского лесоохотничьего хозяйства" Михаил Бегун.

Европейский кедр на Закарпатье растет в сложных климатических условиях на высоте от 1200 метров над уровнем моря. Растение это редкое – его запрещено вырубать, за чем пристально следит государство.

"Семена кедра может прорастать в течение трех лет. Потом же приходится защищать дерево от его главного врага – птиц кедровки, стаи которых лесная охрана отпугивает в том числе и с помощью выстрелов из винтовки. Не каждый год для кедра является семенным, дерево приносит семя раз в 2-3 года. В этом году, например, кедры орехов не дали, поэтому в посадочном материале и для кедровицы использовали прошлогодние запасы. В общем, в семенной год имеем около 30-50 килограммов кедровых орешков", – добавил Н. Бегун.

Фестиваль "Брустурянская кедровица", что является визитной карточкой региона, в следующем году получит нового "соседа" – международный фестиваль "Здесь берет начало Тиса". Праздник должен был состояться в октябре этого года, однако его пришлось перенести из-масштабного урагана в высокогорных районах Закарпатья.

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