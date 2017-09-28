Масштабный пожар в Ужгороде: Огонь охватил несколько домов (ФОТО)

02.10.2017 (13:51)

В Ужгороде ночью пожар охватил несколько домов

Ночью ужгородские патрульные получили вызов о пожаре на улице Берчени в Ужгороде. Полицейские сразу выехали на место происшествия и сообщили о случившемся работников РЭС-в, оперативного дежурного полиции, работников ГСЧС и газовой службы.

До приезда других служб, патрульные перекрыли улицу, чтобы обеспечить рабочее пространство, а уже непосредственно на месте возгорания полицейские отключили газоснабжение и вывели со двора владельца дома, ради его же безопасности.

Впоследствии, приехали три экипажа пожарных и усмирили стихию. Как сообщает патрульная полиция Ужгорода и Мукачева, огонь охватил несколько домов.

Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Причина пожара и убытки устанавливаются.

-

Экс-заммэру Ужгорода Иштвану Цапу пытались сжечь «Мерседес» (ФОТО)



