Стрельба в Лас-Вегасе: Подробности самого массового убийства в истории США (ВИДЕО, ФОТО)
03.10.2017 (08:09)
Все подробности массового расстрела в Лас-Вегасе
Вчера, 2 октября, 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок начал расстреливать посетителей фестиваля, который проходил возле казино Mandalay Bay. По официальным данным, он убил как минимум 58 человек и ранил еще 515.
Стрельба в Лас-Вегасе стала самым крупным инцидентом такого рода, опередив печально известную стрельбу в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), которая произошла в прошлом году. Тогда экстремист Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.
Что произошло
Музыкальный фестиваль Route 91 Harvest должен был завершиться в воскресенье вечером. Примерно в 22:00 по местному времени, когда на сцене выступал последний из заявленных в программе артистов, зрители услышали звуки выстрелов. Сначала даже не все поняли, что произошло. Некоторые люди посчитали, что начался праздничный фейерверк. Когда же посетили осознали, что кто-то открыл стрельбу, начали падать на землю, чтобы укрыться от пуль.
Но стрелок находился почти в идеальном положении для стрельбы. Он сидел в номере на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay и прекрасно все видел из окна. У мужчины было автоматическое оружие и огромный запас патронов. Он несколько раз делал паузы в стрельбе, скорее всего, перезаряжая оружие.
Как говорят некоторые очевидцы, стрелок потратил примерно 30–40 магазинов, а это около 1000 патронов. Другие свидетели событий приводят более скромные цифры, говоря, что выстрелов было несколько сотен.
«Думаю, что слышал от 100 до 130 выстрелов, они звучали очередями по десять», —рассказал CNN один из гостей концерта Джо Питцел.
«Мы возвращались в отель с обеда и увидели, как к нам в панике бегут люди. Один из них был весь в крови – и стало понятно, что происходит что-то совсем не то. Услышав автоматную очередь, я схватила своего друга за руку и мы побежали в переулки», — говорит женщина, ставшая свидетелем трагедии.
Журналист Сторм Уорен во время атаки находился на сцене. Он так описывает события: «Сначала мы подумали, что это пиротехника, а когда звуки не прекратились, мы поняли, что происходит. Когда же все наконец оказалось позади, я постарался помочь стольким людям, скольким смог. Так же делали и остальные. Если и была в этом положительная сторона, так это то, что все помогали друг другу».
На наиболее шокирующих фотографиях с места событий можно увидеть, как люди лежат на земле в крови. Свидетели говорят, что пули действительно свистели повсюду и укрыться от них было невозможно.
Посетители фестиваля стали легкими жертвами еще и из-за высокой плотности. Как говорят организаторы, они продали все билеты на 40-тысячную площадку. Люди буквально ложились друг на друга, в этой ситуации возникли хаос и давка. Те, кто был ближе к выходу, пытались убежать.
Отряды полиции сразу после начала расстрела начали спецоперацию и пробрались в отель. Однако пока они пытались взломать запертую дверь номера на 32-этаже, стрелок успел убить не менее 58 человек и ранить более 500.
Спецоперация по нейтрализации нападавшего
По данным американских СМИ, после прибытия на место событий полиции убийца начал обстреливать патрульные машины. Полицейские попросили журналистов не транслировать в эфире их перемещения, чтобы стрелок не узнал о позициях спецназа. Пока продолжалась операция, временно перестал работать аэропорт, который находится возле места ЧП.
По некоторым данным, нападавшего застрелили после того, как полицейские ворвались к нему в номер. Однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо позже заявил СМИ, что стрелок наложил на себя руки еще до начала штурма.
Известно, что в его номере обнаружили целый арсенал патронов, восемь ружей и несколько длинных винтовок. Во время стрельбы погибли два сотрудника полиции, которые находились не при исполнении обязанностей.
Личность стрелка
В полиции сообщили, что убийцей является 64-летний Стивен Паддок, житель городка Мескит. Как отметил Джозеф Ломбардо, нападавший был «волком-одиночкой», который действовал без сообщников. Скорее всего, именно поэтому полиция не стала классифицировать инцидент как теракт. Джозеф Ломбардо описал Паддока, как «озлобившегося человека, стремящегося убить как можно больше людей».
Убийца заселился в отель Mandalay Bay еще 28 сентября. Вместе с Паддоком путешествовала его 62-летняя подруга Мэрилу Дэнли, которую сразу же после трагедии полиция объявила в розыск. Полицейские надеялись, что она поможет установить мотивы преступления, но после разговора с женщиной выяснилось, что Дэнли не является заинтересованным лицом.
По данным полиции, Паддок никогда не имел проблем с законом. СМИ пишут, что он работал менеджером в квартирном комплексе, где жил сам. Паддок не был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях. Теперь полицейские пытаются выяснить, как преступник смог пронести в отель такой огромный арсенал оружия и где он его хранил.
По информации телеканала NBC, Паддок недавно совершил несколько транзакций на десятки тысяч долларов, связанных с игорным бизнесом. Правда, неизвестно, был это выигрыш или проигрыш.
Брат Стивена Паддока Эрик признался журналистам CNN, что никогда даже не подозревал, что его родственник может совершить такое кровавое преступление. «Он никогда не был фанатом оружия. То, что ему удалось получить такое оружие… Где он, черт возьми, взял автоматические винтовки?» — заявил брат убийцы.
По его словам, у Стивена никогда не было ярко выраженных политических или религиозных пристрастий. «Он был просто парень», – говорит Эрик Паддок.
Мотивы преступления и возможные организаторы
Полиция пока не установила причину, по которой Стивен Паддок решился на массовое убийство. Полиция и ФБР говорят, что не нашли доказательств связи убийцы с террористическими организациями.
Тем временем джихадистская группировка «Исламское государство» взяла ответственность за трагедию на себя. В заявлении подконтрольного ей агентства «Акам» говорится, что Паддока обратили в ислам несколько месяцев назад.
«Атака в Лас-Вегасе была выполнена солдатом Исламского государства в ответ на призывы атаковать страны коалиции», – сказано в сообщении.
Однако никаких официальных доказательств этих слов нет. В ФБР заявили, что не могут подтвердить связь стрелка с террористами.
«Мы на данный момент не обнаружили какой-либо связи с международными террористическими организациями», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, славится своим слишком мягким законом об обороте оружия. Здесь покупать и носить оружие можно без специальной лицензии. Согласно закону, граждане могут покупать автоматическое оружие с неограниченным размером магазина.
Реакция властей и мировых лидеров
На трагедию в Лас-Вегасе отреагировал президент США Дональд Трамп.
«Мои глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе и их семьям. Боже благослови вас», – написал он на своей странице в Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Салли Сандерс заверила, что власти будут внимательно следить за ситуацией.
«Президента проинформировали о случившемся. Мы пристально следим за ситуацией и предлагаем свою помощь органам государственной и местной власти. Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался затронут этой трагедией», –сообщила она.
Губернатор штата Невада Брайан Сэндовал выразил соболезнования жертвам нападения. «Трагический и чудовищный акт насилия потряс Неваду», — написал он в Twitter.
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58 человек погибли при стрельбе на фестивале в Лас-Вегасе (ФОТО, ВИДЕО)