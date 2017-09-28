В Воловце открыли самый мощный асфальтовый завод на Закарпатье (ФОТО)

03.10.2017 (13:56)

Москаль принял участие в открытии нового асфальтового завода

В понедельник (2.10) Геннадий Москаль вместе с руководством Воловецкого района принял участие в открытии нового асфальтового завода, построенного на окраине Воловца турецкой автодорожньою компанией ООО «Онур Конструкцион Интернешнл».

На сегодня это самый мощный завод на Закарпатье, который способен производить 260 тонн асфальта в час.

– Весь асфальт идет на нужды ООО «Онур», которое выиграло тендер на капитальный ремонт дороги государственного значения «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье», – сообщает председатель ОГА. – Компания очень мощно работает – завод начал работу сегодня утром, а до конца дня дорожники высыпали сплошным слоем асфальта более полутора километров от перевала над Воливцем в направлении Нижних Ворот. При том, что они работают даже не на 50 процентов своих возможностей. Если бы «Онур» мог оперативно обеспечивать свои потребности всеми необходимыми расходными материалами, то «проходил» бы пять и больше километров дороги на день. Компания очень хорошо зарекомендовала себя в других регионах, она капитально отремонтировала в Украине уже больше тысячи километров дорог. А отныне будет делать качественные дороги и на Закарпатье.

Как уже сообщалось, в последний раз капитальный ремонт трассы «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» делали в 1974 году. Финансирование нынешних работ осуществляется за счет «дорожного эксперимента» (перевыполнение Закарпатской таможней ДФС плановых показателей), внедрение которого на Закарпатье через Верховную Раду Украины добился Г.Москаль.

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Как проходит ремонт трассы «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» (ФОТО)



