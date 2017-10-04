Преступная группа переправляла закарпаток за границу для занятия проституцией

05.10.2017 (12:11)

В Закарпатье будут судить торговцев людьми

Полиция разоблачила преступную группу при попытке переправить за границу пятерых закарпаток для занятия проституцией. Досудебное расследование по делу уже завершено, теперь приговор должен принять суд.

Закарпатские правоохранители направили в суд дело с обвинительным актом в отношении трех лиц, которые переправляли девушек за границу для трудоустройства в места разврата. Следствие по делу длилось в течение нескольких месяцев.

Мужчины обоснованно подозреваются в преступных действиях, предусмотренных статьей 149 Уголовного кодекса Украины, то есть торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека.

Группу, которая готовила молодых девушек к переправке за границу для сексуальной эксплуатации, задержали еще 22 мая в Малых Селменцях на Ужгородщине. Мужчины намеревались переправить пятерых закарпаток в возрасте от 21 до 23 лет для трудоустройства в дома разврата.

Санкция ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, то есть вербовка, перемещение, перепрятывание, передача или получения человека, содеянные с целью эксплуатации, а также совершенные относительно малолетнего, или организованной группой, или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего или его близких, или с угрозой применения такого насилия, или если они повлекли тяжкие последствия, – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

По состоянию на теперь подозреваемым избраны меры пресечения. Окончательное решение по делу должен принять суд.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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В отеле возле Ужгорода полиция задержала проститутку и сводницу (ФОТО)



