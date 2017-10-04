В Ужгороде уже начали монтировать новые «умные» остановки (ВИДЕО)

05.10.2017 (13:10)

В Ужгороде устанавливают новые стекляные остановки

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В Ужгороде начали обустройство «умных остановок». Они будут оснащены вай-фай зоной, местом для подзарядки гаджетов, камерой, GPRS-оборудованием для отслеживания маршрутов и электронными табло.Работу над первыми четырьмя уже начали. Располагались они на площади Кирилла и Мефодия, возле православного собора, возле шестнадцатиэтажки, на площади Корятовича и напротив химического факультета УжНУ. Видоизменять и их внешний вид. Это будут стеклянные конструкции европейского типа. Стоимость одной остановки – около 120 тысяч гривен. Финансировать будет их одна из украинских компаний, которая мониторит транспортные потоки.