Куда уже дальше: НБУ снова опустил гривну

|НБУ назвал официальный курс: доллар продолжает дорожать
В Украине продолжают дорожать доллар и евро. Нацбанк снова опустил официальную гривню к доллару - на этот раз на 16 копеек
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, регулятор на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 2721,5318 (4 декабря - 2705,4320)
100 EUR - 3229,0975 (4 декабря - 3215,4059)
10 RUR - 4,6135 (4 декабря - 4,6232)
По словам замглавы НБУ Олега Чурия, ослабление национальной валюты связано с действием традиционных сезонных факторов.
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