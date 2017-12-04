Куда уже дальше: НБУ снова опустил гривну

05.12.2017 (13:12)

НБУ назвал официальный курс: доллар продолжает дорожать

В Украине продолжают дорожать доллар и евро. Нацбанк снова опустил официальную гривню к доллару - на этот раз на 16 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, регулятор на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2721,5318 (4 декабря - 2705,4320)

100 EUR - 3229,0975 (4 декабря - 3215,4059)

10 RUR - 4,6135 (4 декабря - 4,6232)

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, ослабление национальной валюты связано с действием традиционных сезонных факторов.





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