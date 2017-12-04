Страны НАТО выразили протест на действия Венгрии в отношении Украины

06.12.2017 (13:24)

Конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО

11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии в отношении блокирования евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании.

О соответствующее письмо 11 государств со ссылкой на неофициальную информацию сообщило венгерское издание Magyar Nemzet.

В письме государства четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО.

Кроме того, они заявили, что не совсем понимают, в чем заключается проблема, и не считают ее настолько сложной, чтобы за нее ставить под угрозу стратегические интересы Альянса.

В письме также говорится о том, что противоречия в НАТО на высоком уровне в отношении Украины является сигналом для Москвы, поскольку любые разногласия в альянсе является успехом для РФ.

Несколько недель назад глава МИД Венгрии Петер Сіярто заявил, что его страна наложила вето на созыв декабрьского заседания Комиссии Украина-НАТО.

На подобных встречах НАТО всегда подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины, которая была серьезно нарушена. В декабре эта позиция не будет высказана.

Сейчас заседания комиссии Украина-НАТО планируется на встрече министров обороны альянса в феврале, однако Венгрия пока не изменила своей позиции относительно блокировки.

Подобной позиции Венгрия придерживается и в вопросе отношений Украины и ЕС. На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, как ожидается, венгерские дипломаты поднимут вопрос санкций против Украины.





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