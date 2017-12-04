Неправильное лечение убило ребенка на Львовщине (видео)

|На Львовщине скандал: через халатность врачей погиб 12 летний ребенок
На Львовщине разгорелся громкий скандал из-за смерти ребенка. Родители в судах добиваются справедливого наказания врачам, которые проявили халатность и неправильно лечили 12-летнего школьника.
К такому выводу пришла экспертная комиссия МИНЗДРАВА, которая расследовала причину мальчика.
Летом у Жидачевскую районную больницу мальчика доставили родные, ребенок жаловалась на резкие боли в животе.
После осмотра трех медиков (дежурного врача, педиатра и хирурга) парню взялись лечить отравление и перегрев.
Однако ему становилось все хуже, и за 12 часов ребенка направили в областной Охматдет. Там он и умер.
Как оказалось впоследствии, причиной смерти было не отравление, а заворот кишок, что требовало немедленного хирургического вмешательства.
Эксперт этой больницы говорит, что анализировал действия коллег из районной больницы и не увидел ошибок во время оказания помощи.
"Ничего не насторожило. Подумали, может, панкреатит. Возможно, гастрит", – признался на суде хирург.
"Смерть неизбежна, это летальная патология", – заявил профессор кафедры детской хирургии национального медицинского университета имени Богомольца Василий Притула.
Отца мальчика Владимира Кулака такие слова возмущают невероятно, он не дал до конца выступить эксперту и обвинил медиков, что они покрывают друг друга, чтобы избежать ответственности.
"Можно этот фарс прекратить? Возьмите автомат и расстреляйте меня! Не надо переворачивать на моего ребенка", - возмутился он.
Кулак убежден, что историю болезни его сына переписали после смерти. Эти несоответствия заметили и члены комиссии – записи исправлялись, не соответствовали хронологии. Поэтому, было принято решение, что медицинский вердикт станет почвой для дальнейшего расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье о врачебной халатности.
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Комментарии
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Любий Ілон Маск.
Будь-ласочка, благаю, слізно-уклінно, почни роботу над машиною часу. Тільки на тебе уся надія. Навіть якщо людину перенести не можна буде, щоб хоч вісточку у минуле можна було б послати. Любчику, не підведи. А я тобі спальню у стилі Людовика XIV зроблю.