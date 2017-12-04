Горные склоны Закарпатья заполонили лыжники и сноубордисты (ВИДЕО)
08.12.2017 (19:02)
Лыжный сезон в Закарпатье не официально, но уже стартовал
Хотя официально лыжный сезон в Закарпатье еще не стартовал, любители екстрима уже наслаждаются катанием на местных склонах. Снега здесь много, его утрамбовали и запустили канатные дороги.
Прокат горнолыжного снаряжения обойдется в 200 гривен в день. Столько же стоят подъемники.
Проживание с завтраком в комфортном номере – от 700 гривен на двоих. Везде предлагают комплексные обеды – от 50 гривен, ужин – от 80.
Одна эпоха с развлечениями, питанием и трансфером обойдется туристу минимум 800 гривен.
В высокий сезон цены увеличатся. На новогодние праздники мест в гостиницах уже почти не осталось. Их раскупили еще летом. Свободны только дорогие номера.