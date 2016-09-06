В Мукачево на фестивале "Варишське пиво" можно отведать уникальные блюда (ФОТО)

17.09.2016 (15:25)

На фестивале "Варишське пиво" очень много вкусных блюд

Как уже известно, именно сейчас в Мукачево проходит фестиваль "Варишське пиво", на котором представлен большой ассортимент хмельного напитка, и очень много вкусных блюд, а украинцы являются одними из тех наций, которые любит хорошо и вкусно отдохнуть.

Итак, фестиваль официально стартовал вчера, но работать будет еще сегодня и завтра. Придите и обязательно попробуйте эти вкусности. Конечно, не забудьте и о пиве.

Вы еще думаете, стоит ли Вам посетить этот хмельной и душистый праздник? - предлагаем Вам список уникальных блюд, которые мы советуем обязательно попробовать на этом фестивале.

1. Рыбная Уха



Уникальность этого блюда заключается в том, что готовится оно 24 часа, а рыба натирается, как в кашу. С добавлением специально подобранных специй, уха получается фантастически вкусная.

Цена: 45 грн





2. Рыбные чипсы и рыбный стейк



Рыбные чипсы - это именно то, что хорошо сочетается с пивом как закуска. Маленькая соленая рыбка жарится в золотистом масле, покрытая кукурузной крупой. Другие рыбные блюда имеют специальные рецепты, в них рыба сначала насыщается специальным маринадом, а затем коптится... просто объедение!

Цена: Рыбные чипсы - 36 грн 100 грамм, рыбный стейк - 43 грн 150 грамм





3.Раки и «Пьяная курица»



Ну какой фестиваль пива без раков. Как рассказывает повар, варятся они в воде с специями, которые предоставляют им интересный вкус. А вот «Пьяная курица» получила такое название из-за того, что «пацуеться» она в пиве.

Цена: Раки - 55 грн 100 грамм, «Пьяная курица» - 42 грн





4. Сырные шарики и сыр во фритюре



Небольшие, удобные сырные шарики обжариваются в масле до золотистого цвета. Посмотрите на сыр во фритюре, ну разве вам уже не хочется их съесть и выпить бокал пива?

Цена: 30 грн 100 грамм.





5. Маринованные и фаршированные овощи



Конечно, нельзя обойти стороной маринованные овощи, которые представлены в одном из домиков фестиваля. Их тоже готовят по уникальному рецепту, который передается из поколения в поколение. Фаршированные овощи даже выглядят вкусно. Почувствуйте вкус в предложении: помидорки вяленые, наполненные начинкой с семенами, которые готовятся на натуральном масле. Неужели не текут слюнки? Там же можно найти и «Украинская спаржу», именно так ее называют повара, ее готовят на гриле. Что это?) Придите, поинтересуйтесь, и обязательно попробуйте!

Цена: 50 грн 100 грамм





Нельзя не упомянуть об огромном выборе баварских колбасок, свиных ушек, стейков, и много, много других вкусностей.





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