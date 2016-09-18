В Закарпатье представили нового руководителя полиции

19.09.2016 (13:41)

Стефанишин Роман - новый руководитель полиции Закарпатья

Сегодня, 19 сентября, в Ужгороде представили нового руководителя ГУНП в Закарпатской области. Им стал Стефанишин Роман. До этого он возглавлял Ужгородский городской отдел УМВД Украины в Закарпатской области.

Справка:

Стефанишин Роман Игоревич родился 29 ноября 1979 в г.. Хуст. В 2000г. Окончил Киевскую академию внутренних дел. Службу в милиции начал в Управлении по борьбе с организованной преступностью Закарпатья, где работал на различных должностях. В 2004 гг. Работал в Киеве в структуре ГУБОП Украины, где занимался раскрытием особо тяжких преступлений, в том числе связанных с похищением людей. В 2007 г.. Был назначен на должность начальника отдела по борьбе с организованными группами, преступными организациями и международной преступностью УБОП УМВД Украины в Закарпатской области. С июля 2012 возглавлял Ужгородский райотдел милиции. С 24 февраля 2015 возглавил Ужгородский городской отдел УМВД Украины в Закарпатской области.





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