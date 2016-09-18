Как сделать виагру в домашних условиях, используя всего 2 ингридиента (ВИДЕО)

20.09.2016 (07:18)

Виагра — мощный «помощник» для мужчин

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Виагра — мощный «помощник» для мужчин. Это средство повышает сексуальную функцию и производительность. Тем не менее, вы должны знать, что теперь вы можете приготовить лекарство, подобное Виагре, даже с более лучшим эффектом в домашних условиях.Домашняя Виагра состоит из ингредиентов с мощным афродизиаком. Все эти ингредиенты доступны в продуктовых магазинах. Ниже рецепт его приготовления:Свежевыжатый лимонный сок АрбузАрбуз богат питательными веществами, важными для вашего здоровья. Эти питательные вещества включают ликопин и цитруллин, которые обладают мощными свойствами афродизиака и улучшают Вашу активность в постели.Когда вы потребляете эту натуральную Виагру, вы должны уменьшить потребление соли, сахара или других ароматов, которые понижают сильное воздействие этих ингредиентов.Разрежьте арбуз на мелкие дольки; Смешайте кусочки арбуза, пока вы не получите сок арбуза, около литра; Поместите сок в кастрюлю и варить в течение нескольких минут; Затем добавьте лимонный сок к арбузному соку; Тщательно смешайте соки и варите пока весь объем не уменьшится до половины; Отставьте смесь в сторону в течение часа, так что она остыла; Налейте сок в чистую стеклянную бутылку; Поместите бутылку в холодильник; Потребляйте любое количество этого напитка, начиная с 2 ст до 1/3 стакана; Этот напиток потребляется утром натощак или вечером; Употребляйте этот напиток на регулярной основе; Довольно скоро вы заметите, что ваша сила и ваша сексуальная производительность улучшилась.Напиток можно употреблять люди всех возрастов и обоих полов.