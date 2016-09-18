Знаменитая порнозвезда раскрыла все секреты пикантной профессии

20.09.2016 (08:51)

Аса Акира снялась в 500 порнушках, которые можно найти на любом порносайте

«Я хочу прочитать о групповушке на троих. Никого не смутит?» — спрашивает Аса Акира у толпы фанатов на презентации своей новой автобиографической книги Dirty Thirty («Грязные тридцать»).

Она стоит у стойки с микрофоном в Blue Stockings, книжном магазине, популярном среди радикальных феминисток. Ее хрупкое тельце ростом 157 сантиметров взгромождено на пару желтовато-коричневых туфлей от Кристиана Лубутена. «Итак, это был или перепихон на троих, или время, когда я думала, что я гермафродит», — продолжает она.

В свои 30 с хвостиком Аса — не просто подающий надежды талант, она одна из самых известных порноактрис поколения. Помимо авторства двух на ура воспринятых аудиторией книг, в активе Асы также более 500 ролей в фильмах для взрослых, которые можно найти на любом порносайте. Работа Асы на камеру принесла ей множество профессиональных наград, включая титул лучшей порноактрисы 2013 года по версии Adult Video News и призы за лучшую сцену анального проникновения в 2011 и 2012 годах. Это не говоря уже о том, что ее часто попросту называют «королевой анала».

Но, несмотря на все свои неоспоримые успехи, Аса пришла к неутешительным выводам о том, что происходит в ее жизни. Когда ее карьера на этом неоднозначном поприще только начиналась, Аса, как и многие из ее коллег по отрасли кинораспутства, предполагала, что она в этом бизнесе не задержится дольше, чем на 2-3 года. Однако сложилось так, что ее постепенное профессиональное развитие в рамках сферы фильмов для взрослых затянулось на 8 лет. Теперь же, после того как возраст Акиры перешагнул через психологически важную отметку в 30 лет, настало время задуматься о том, что делать дальше: продолжать сниматься в порно или, например, завести уже в кои-то веки детишек.

В перерывах между рассуждениями о мастурбации на сцене ночного клуба или очищением кишечника перед съемками Аса погружается в то самое состояние неопределенности, которое и вдохновило ее на создание книги «Грязные тридцать». «Я написала в книге очень много о том, что происходит с женщиной, когда ей исполняется 30, но она и понятия не имеет о том, что дальше. Когда бы я ни покончила с порно, мне все равно придется начинать с того этапа, который мои друзья прошли еще 10 лет назад. Я все еще до конца не определилась с тем, хочу ли я иметь детей, и размышления об этом постоянно крутятся в моей голове», — рассказала Аса.

Внутреннее смятение Асы подпитывается стрессом и боязнью старения. Эта проблема актуальна для многих женщин в США, где, как и во многих других странах мира, молодость фетишизируется обществом. В порноиндустрии негласная дискриминация по возрастному признаку выражена, пожалуй, даже сильнее: несмотря на существование таких жанров, как MILF (аббревиатура от англ. «Mom I’d like to f*ck» — «Мама, с которой я бы хотел заняться сексом») и Mature (жанр порнофильмов, характеризующийся участием в съемках женщин в возрасте), все же чем старше становится актриса, тем меньше ее профессиональная ценность для индустрии.

Это депрессивное состояние связано еще и с тем, что Аса попала под перекрестный огонь стереотипов: кризис в ее жизни во многом вызван давлением распространенных в обществе предрассудков о том, что женщина обязана быть матерью. Даже люди вроде Асы, решившие, казалось бы, что они хотят сконцентрироваться на карьере, а не на рождении и воспитании детей, ощущают на себе давление этих ограниченных представлений о том, какие жизненные приоритеты должны быть у женщины нашего времени.

«Я всегда знала, что, если бы я не попробовала сниматься в порно, я бы впоследствии жалела о том, что упустила этот шанс. Но в то же время я твердо уверена, что, если у меня никогда не будет детей, я не буду чувствовать себя удовлетворенной. Однако что меня беспокоит больше всего, так это каково моим детям будет жить, учитывая специфику моей карьеры. Да, каково им будет жить с осознанием того, что их маму кличут “королевой анала”», — размышляет Акира в своей книге.

«Об этом непросто говорить, потому что я знакома со многими коллегами, имеющими детей, и знаю, с какими сложностями они сталкиваются. Я вовсе не осуждаю их и, честно говоря, уверена, что они отлично справляются со своей работой. Но в то же время я помню, как, будучи сама ребенком, в ссорах со своими родителями то и дело бросала им фразу, которую можно назвать апогеем непокорности: “Вообще-то я не просила тебя меня рожать!” Я боюсь зеркального отражения подобной ситуации в своей собственной жизни, ведь однажды мои дети пойдут в школу, их одноклассники узнают, что я снималась в порно, и начнут дразнить их. И вот тогда у них в голове обязательно появится мысль: ”Да какого черта ты меня вообще родила?”», — рассказала Аса.

В то время, когда поп-звезды вроде Бейонсе с гордостью распространяют философию феминизма в своем творчестве, а Хиллари Клинтон всерьез претендует на то, чтобы стать президентом США, сложно себе представить, что некоторые женщины находятся под таким суровым давлением стереотипов и серьезных общественных ограничений, связанных с реализацией эмоциональных потребностей.

Аса чувствовала в себе проявление сексуальности еще с довольно раннего подросткового возраста. Однако в ее семье не принято было говорить об этом, подобные темы были едва ли не под запретом. Поэтому любопытство девушки усиливалось еще и этим, что, возможно, впоследствии подтолкнуло Акиру к вышеупомянутым карьерным экспериментам. До сих пор она не затрагивает тему работы в разговорах с родителями, хотя созванивается с мамой почти каждый день.

Люди часто уверены в том, что женщины в порноиндустрии эксплуатируются женоненавистниками. Однако Акира признается, что ей действительно нравится заниматься этим и что ее путь к карьерным достижениям был пройден с большим удовольствием. С одной стороны, совершенно очевидно, что карьера в порноиндустрии принесла Акире огромную выгоду: достаточно сказать о том, что ее личное состояние оценивается приблизительно в 1,5 миллиона долларов. Это делает ее одной из богатейших порнозвезд в США. Но, к сожалению, с развитием карьеры становится все больше и жизненных сложностей.

Как говорится в книге «Грязные тридцать», в жизни Асы настал переломный момент, когда она должна каким-то образом примирить в своей жизни две сложно совместимых стороны своей личности: свободно выражающую свою сексуальность порноактрису и женщину, которая, следуя зову природы, желает стать матерью. Возможно, есть некая несправедливость в том, что эта двойственность существует даже для таких либеральных в вопросе выражения своей сексуальности женщин, как Акира. Стоит отметить и ту храбрость, которая требуется, чтобы не притворяться, что она вне этой борьбы: открытость и честность, с которой эта жизненная история изложена в книге, заслуживает особого уважения.

«Я так горда тем, что я делаю. Я горда тем, что научилась брать под контроль свою сексуальность. Я горда этим еще и потому, что сделала это, несмотря на позицию большинства людей в моем окружении. Но я также прекрасно осознаю, что из-за того, каким мир является в наши дни, я лишила себя множества возможностей, закрыла для себя множество дверей. Я бы солгала, если бы сказала, что это меня не огорчает», — поделилась Аса.

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