Любимая поза в сексе, расскажет о мужчине ВСЕ!

20.09.2016 (14:36)

Узнай, о чем говорит его любимая поза в постели

По типу ласк партнера можно определить его настоящее к тебе отношение. Узнай о чем говорит его любимая поза в постели.

Миссионерская

Такие мужчины хотят доминировать в отношениях. Они любят все держать под контролем. Кроме того, миссионерская поза может является признаком неуверенного в себе молодого человека. Он боится любых экспериментов и привык жить по размеренному плану. Страсть и пылкость – не его конек.

Поза «догги-стайл»

Ее предпочитают настоящие кобели и укротители женщин. Они хотят быть покорителями и завоевателями. Если мужчина в этой позе торопится и усердствует, для него удовольствие партнерши не имеет значение. Для них неважен эмоциональный контакт во время секса.

На боку

Такую позу любят нежные и чувственные парни. Они привыкли к домашнему уюту и красивой девушке рядом. Секс с таким мужчиной будет не очень частым. Однако дождаться от него спонтанности дерзости практически не реально.

Поза наездницы

Предпочитают лентяи. Такие мужчины любят перекладывать собственные проблемы на других. Однако, есть исключение. Если мужчина тебя страстно целует и ласкает, то просто хочет временно передать бразды правления в кровати.

Каждый раз разные

Перед тобой экспериментатор-экстремал. Он ищет новых ощущений. Ему может показаться, что переспать с блондинкой из соседней квартиры очень круто. Он будет искать момент переспать с ней. Из положительных моментов — с таким мужчиной точно не соскучишься.

Поза стоя

Она свойственная «свежим» парам, которые еще не успели пресытиться телами друг друга. Также такую позу предпочитают страстные любовники. Кроме того, данное предпочтение говорит о самоуверенности и властности мужчины.

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