Пограничники предложили новую схему движения через КПП "Ужгород", но блокировщикам этого мало

|Блокировщиков границы требуют кардинального решения вопроса с "пересечкой"
Начальник Чопского пограничного отряда Билявец С.Я. подписал приказ, которым утвердил изменения в технологической схемы передвижения людей, транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых в зонах погранично-таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Ужгород" в период реконструкции.
"Пересечники" смогут ехать отдельным крайним левым рядом, чтобы не создавать задержки для других транспортных средств. Но такое решение не удовлетворило блокировщиков границы и они требуют кардинального решения вопроса о пересечении государственной границы автомобилями с иностранной регистрацией.
Акция блокировки КПП "Ужгород" на украинском-словацкой границе продолжается.
Блокировщики границы сообщили о том, что в течение ближайших двух дней планируется проведение координированной акции с представителями других областей под стенами парламента в Киеве, поэтому часть митингующих выезжает в столицу уже сегодня.
Напомним, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали бессрочную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.
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Комментарии
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Всеукраинская акция :"Пробей колеса пересечнику-освободи переход от этой жлобской мрази"!
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Запретить этой мерзости ввоз в украину автомобилей по доверенности или обложить налогом по 1000 гривень за каждую пересечку.Патриоты херовы-в стране нищета а эти жлобы экономят на растаможке.