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Пограничники предложили новую схему движения через КПП "Ужгород", но блокировщикам этого мало

20.09.2016 (16:59)
Блокировщиков границы требуют кардинального решения вопроса с
Блокировщиков границы требуют кардинального решения вопроса с "пересечкой"

Начальник Чопского пограничного отряда Билявец С.Я. подписал приказ, которым утвердил изменения в технологической схемы передвижения людей, транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых в зонах погранично-таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Ужгород" в период реконструкции.

"Пересечники" смогут ехать отдельным крайним левым рядом, чтобы не создавать задержки для других транспортных средств. Но такое решение не удовлетворило блокировщиков границы и они требуют кардинального решения вопроса о пересечении государственной границы автомобилями с иностранной регистрацией.

Акция блокировки КПП "Ужгород" на украинском-словацкой границе продолжается.

Блокировщики границы сообщили о том, что в течение ближайших двух дней планируется проведение координированной акции с представителями других областей под стенами парламента в Киеве, поэтому часть митингующих выезжает в столицу уже сегодня.

Напомним, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали бессрочную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

20.09.2016 (18:11) / Джони Кэтсвилл

Всеукраинская акция :"Пробей колеса пересечнику-освободи переход от этой жлобской мрази"!

20.09.2016 (18:08) / вижу

Запретить этой мерзости ввоз в украину автомобилей по доверенности или обложить налогом по 1000 гривень за каждую пересечку.Патриоты херовы-в стране нищета а эти жлобы экономят на растаможке.