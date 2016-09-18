Украина и Россия подписали соглашение о разведении войск на Донбассе

21.09.2016 (16:15)

От Украины решение подписал Леонид Кучма, ОБСЕ - Мартин Сайдик, России - Грызлов

От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, ОБСЕ - Мартин Сайдик, России - Борис Грызлов

В Минске подписано рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

"От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ - Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов", - отметила Олифер.

По ее словам, Украина последовательно выполняет обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей, строго придерживается режима тишины. "В продолжение этого украинская сторона подписала данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений со стороны ОРДЛО", - отметила Олифер.

Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. "В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм", - сказала Олифер.

В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения".

"Следует особо отметить, что данное разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами. В то же время украинская сторона считает, что в ходе имплементации этого рамочного решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения", - подчеркнула Олифер.

Она уточнила, что при подготовке документа Украина полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения, поскольку в тексте рамочного решения зафиксировано, что данный документ принимается в продолжение протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

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