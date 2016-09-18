Секс : Как сделать позу «69» лучше и приятнее (ФОТО)

22.09.2016 (06:50)

«69» — это классическая поза для взаимного орального секса

Как все вы знаете, «69» — это классическая поза для взаимного орального секса, названная так за то, что ваши тела в ней располагаются так же, как шестерка и девятка: губами к гениталиям друг друга. Нет, мы не будем искать гениталии у цифр, мы попробуем поискать самые лучшие и приятные варианты этой позиции.

Многие называют позу «69» самой нелюбимой. Одни говорят, трудно одновременно сосредоточиться на том, чтобы давать ласки и получать их. Другие недовольны тем, что в ней неудобно и боишься пнуть партнера ногой в ухо. Вот несколько маневров, которые должны свести неудобства к минимуму.

Все под твоим контролем

Если хочешь, чтобы твои нежные части плотнее прилегали к губам партнера, попробуйте сделать все в варианте «девушка сверху». Оседлай его грудь, лицом к ногам. Теперь наклонись вперед и вытяни ноги, чтобы ты могла дотянуться до его «жезла любви», а он — до твоей главной точки удовольствия.

Поперек кровати

Пусть он ляжет поперек кровати, слегка свесив голову с краю. А ты встань рядом с кроватью(с той стороны, где его голова), наклонись, поцелуй его в губы. Потом начни опускаться на кровать, продвигаясь поцелуями все дальше и дальше, то есть все ниже и ниже вдоль его тела, пока оба не окажетесь в нужной позе.

Он сверху

Если хочешь, чтобы активной стороной был твой парень, ложись на спину и позволь ему проделать все так же, как в первом варианте. Твои руки останутся свободны, и ты получишь возможность раздразнить его еще сильнее. Нежно ласкай его член, яички, промежность в унисон с движениями своего рта.

Небольшой нюанс: попробуй убрать подушку, пока партнер будет занимать свое место над твоей головой, и подложить её под голову уже после того, как он устроится. Тогда он не прижмет её коленями к кровати, а ты сможешь приспособить её так, как тебе удобно.

На боку

Вполне удобен вариант, когда вы оба лежите на боку лицом друг к другу — к половым органам друг друга, если быть точнее. Верхнюю ногу каждому из вас нужно согнуть в колене и опереть о кровать — чтобы дать друг другу доступ, а на нижнее бедро можно положить головы, как на подушки — так меньше устанет шея.

***

Ключ в том, чтобы выбрать тот вариант, который приятнее именно вам. Какое-то время придется поискать нужный угол, но потом вы будете принимать эту позу с той же уверенностью, с какой сложившаяся танцевальная пара исполняет знакомые па.

Не ждите от «69» ошеломительных оргазмов — в ней непросто сконцентрироваться на своих ощущениях. Она скорее для развлечения, чем для разрядки, а еще дарит неповторимое чувство близости и доверия — ведь это одна из самых интимных позиций











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