Сравнение цен и зарплат в Крыму и в Украине (ВИДЕО)

26.09.2016 (07:03)

Продукты в Украине дешевле крымских на целых 25 процентов

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Известный украинский блогер Артур Сенько решил сравнить зарплаты жителей аннексированного Крыма и материковой Украины. Сенько записал соответствующее видео и разместил его в Интернете. По словам блогера, цены и зарплаты в Крыму и Украине сильно отличаются, а, чтобы доказать это, Сенько даже сделал две контрольные закупки – одну в Бахчисарае, а другую – в Виннице.Блогер купил достаточное количество продуктов, чтобы сделать «трезвые» выводы о ценах на самое необходимое. В продуктовую корзинку Сенько положил хлеб, колбасу, лимонад, масло, сосиски, мороженое и многое другое. На некоторые продукты цены были практически одинаковыми, однако в Виннице они все равно оказались ниже. В итоге в одном из супермаркетов Бахчисарая Сенько оставил 1013 рублей или 405 гривен, а в магазине Винницы – всего 301 гривну.Оказалось, что продукты в Украине дешевле крымских на целых 25 процентов. Однако, что касается заработной платы, отметил Сенько, то в гривневом эквиваленте крымчане получают примерно в два раза больше, чем жители материковой Украины. Также в Крыму, говорит блогер, очень дешевый бензин по сравнению с топливом, которое реализуется на заправках Украины.