Сравнение цен и зарплат в Крыму и в Украине (ВИДЕО)
26.09.2016 (07:03)
Продукты в Украине дешевле крымских на целых 25 процентов
Известный украинский блогер Артур Сенько решил сравнить зарплаты жителей аннексированного Крыма и материковой Украины.
Сенько записал соответствующее видео и разместил его в Интернете. По словам блогера, цены и зарплаты в Крыму и Украине сильно отличаются, а, чтобы доказать это, Сенько даже сделал две контрольные закупки – одну в Бахчисарае, а другую – в Виннице.
Блогер купил достаточное количество продуктов, чтобы сделать «трезвые» выводы о ценах на самое необходимое. В продуктовую корзинку Сенько положил хлеб, колбасу, лимонад, масло, сосиски, мороженое и многое другое. На некоторые продукты цены были практически одинаковыми, однако в Виннице они все равно оказались ниже. В итоге в одном из супермаркетов Бахчисарая Сенько оставил 1013 рублей или 405 гривен, а в магазине Винницы – всего 301 гривну.
Оказалось, что продукты в Украине дешевле крымских на целых 25 процентов. Однако, что касается заработной платы, отметил Сенько, то в гривневом эквиваленте крымчане получают примерно в два раза больше, чем жители материковой Украины. Также в Крыму, говорит блогер, очень дешевый бензин по сравнению с топливом, которое реализуется на заправках Украины.
Комментарии
Рейтинг: 3
Талдычит вечером и днём
Майдано-пиндо-вижу-гном
По всенародный хохот,
Что всё в России плохо!
Рейтинг: 0
ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - РАССИЯ ОБРЫГАНАЯ. А КРЫМ В СОСТАВЕ УКРАИНЫ - НЕ НРАВИТСЯ НИКТО ЗА ЯЙЦА НЕ ДЕРЖИТ - СРЫГНИ В РАССИЮ И НАСЛАЖДАЙСЯ
Рейтинг: 5
ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - ГАЛИЦКИЙ ВОНЮЧИЙ ОБРЫГАНЫЙ СХРОН. А КРЫМ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ - НЕ НРАВИТСЯ НИКТО ЗА ЯЙЦА НЕ ДЕРЖИТ - СРЫГНИ ЗА ПЕРЕВАЛ И НАСЛАЖДАЙСЯ ГАВНОМ ОГРЫЗКА.
Рейтинг: 11
Жалостливое скуление хохлов по ушедшему к более успешному соседу напоминает плач брошенойраспутной девки которую муж бросил.Отдыхали в этом году в Крыму - цены не выше чем в Ужгороде,а зарплаты на порядок выше.
Рейтинг: 5
С начала года точнее с мая месяца я трижды мотался в Крым, 1 раз отдыхать 2 раз оформлять право на недвижимость 3-й раз продавать, могу сказать за цены по сравнению с Калужскими, следующее: по харчам - мясо в среднем дороже 10-20%, молочка примерно вровень, яйца дорогие, на 30%, масло растительное дешевле % 5-10, также дешевле чай и кофе, дешевые овощи и фрукты, помидоры примерно в половину, моя ходима по магазинам по тряпкам - цены не дороже наших, соляра(у меня дизель) дешевле на рубль в среднем, дорогие авиа билеты(в Сочи на 30-40% меньше
Рейтинг: 6
По коммуналке, газ, у нас 5.5 руб за куб в Крыму 4,20, электроэнергия также, вода дороже почти в двое у нас 12,7 за куб в Крыму 20,94 тариф, хочу уточнить в Сочи я летал из Калуги, а в Симферополь из Москвы и разные авиакомпании может быть по этому дороже вышло, одно могу сказать точно народ доволен до соплей, тем что освободился от хохло-жидовского ига, пенсии действительно не высокие 9-10 тысяч, но на них прожить можно, в отличии от украинских, нет войны и нацистких скачек и главное стабильность!!так что не надо ля-ля что в Крыму стало хуже!