Как красавица с Закарпатья покорила Эверест (ВИДЕО)

28.09.2016 (06:58)

К восхождению на Эверест Ирина готовилась год

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Двадцати восьмилетняя уроженка Мукачево стала первой украинкой, которая подняла над самой высокой горой мира сине-желтый флаг. Ирина Галай стала первой украинкой, которая преодолела восьмитысячную дистанцию восхождения на Эверест, несмотря на перспективу жестких испытаний. Ее не остановили ни предостережения о сотнях смертей на вершине, ни риск горной болезни, которая за считанные дни истощает человека с сильным иммунитетом.Первую в своей жизни гору девушка покорила на спор. Предметом спора тогда стал кавказский Казбек. С тех пор Галай живет от горы к горе.К восхождению на Эверест Ирина готовилась год: ежедневно занималась боксом, скалолазанием и бегом.Кстати, экспедиция на Эверест — удовольствие не из дешевых. За поездку Ирине пришлось выложить более шестидесяти тысяч долларов. В эту сумму вошли стоимость снаряжения, дорога, оплата услуг проводников. Собрать деньги украинке помогли родственники и друзья.Через 35 дней от начала путешествия Ирина Галай уже стояла на верхушке мира. Свою победу девушка посвятила всем женщинам Украины.Хотя покорить Эверест Ирине уже удалось, теперь она мечтает сделать это во второй раз. На этот раз без баллонов с кислородом.