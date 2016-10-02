В одном из отелей Мукачево полиция разоблачила факт проституции (ФОТО)

05.10.2016 (18:21)

В Мукачево в одном из отелей предоставлялись сексуальные услуги

Сегодня, 5 октября, следственно-оперативная группа во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в одном из местных отелей выявила факт сводничества. Неработающий житель Мукачево подыскал для своей знакомой подработка в виде предоставления сексуальных услуг.

Стоимость часа интима с 29-летней мукачевка сводник оценил в 400 гривен. Мужчина был ранее судим, его брат привлекался к ответственности за сводничество.

Женщина, которая предоставила интимные услуги, сообщила правоохранителям, что на этого человека, кроме нее, работают еще несколько девушек.

Работники отдела по борьбе с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области совместно с работниками Мукачевского отдела полиции задокументировали факт сводничества, начато следствие. Денежные средства изъяты, по данному факту начато уголовное производство по ст. 302 УК, то есть создание или содержание мест разврата и сводничество.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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