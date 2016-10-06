Укргидрометцентр сделал "теплый прогноз" на зиму в Украине

06.10.2016 (17:20)

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму за последние 30 лет с сильными снегопадами и гололедом. Об этом сообщил заместитель председателя Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Прокопенко пояснил, что такие выводы были сделаны на основе данных за последние тридцать лет. Отметим, самая холодная зима в Украине за этот период была в 2009 году.

"Температура в январе-феврале-марте будет выше нормы. Если говорить в среднем, то у нас холодный обычно янваоь. Средняя температура колеблется от 4 до 8 градусов мороза. Если говорить о самых низких температурах, которые наблюдались на территории Украины, то на востоке зафиксировано 42 градуса мороза. Это то, что было раньше, в этом году мы не ожидаем таких сильных похолоданий. Я думаю, что самые низкие температуры будут где-то кратковременно в пределах 20-25 градусов мороза", - рассказал заместитель председателя Укргидрометцентра.

Он добавил, что всего столбик термометра может опуститься до 30 градусов мороза и это только в отдельных районах.

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