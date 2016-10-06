В Закарпатье водитель фуры с "левыми" сигаретами набросился с ножом на СБУшников (ФОТО)

|СБУ задержала фуру с "левыми" сигаретами на 2 млн грн
Сегодня, 6 октября 2016 года, спецподразделением СБУ в Закарпатской области проведено неотложные оперативные мероприятия, в результате которых задержан грузовой автомобиль с контрафактными сигаретами в количестве около 200 000 пачек, примерно на 2000000 грн
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
При задержании водитель фуры пытался сопротивляться с использованием холодного оружия.
Задержание происходило в Межгорском районе Закарпатской области. Везли сигареты из соседней Львовской области.Указанные табачные изделия изготовлены с нарушением технологических требований и опасны для здоровья человека.
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