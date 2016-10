Какие женщины готовы к сексу в любой момент

07.10.2016 (06:41)

5 типов женщин, которые точно готовы к сексу без обязательств

Секс без обязательств — штука такая же заманчивая и редко встречающаяся, как вечер бурных возлияний без последующего похмелья.

Или как новая обувь, которая в первый же день не натрет тебе ногу. Впрочем, «редко» не значит «никогда». Наш секс-колумнист Арина Винтовкина убеждена: чуть ли не каждая женщина в определенный момент жизни может и готова предложить тебе себя исключительно для секса.

Евгений Кульгавчук, врач-сексолог, психиатр, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей-сексологов»

Как выяснилось в ходе микро­опроса, который я провела среди себя и своих подруг, подобные «загулы» (зачастую связанные с непростым этапом в жизни или даже кризисом) случались почти у всех моих сестер по гендеру. В подобном состоянии мы обычно перестаем: осторожничать, делать вид, что «мы не такие», а также придираться к чистоте ботинок и родословной потенциальных кандидатов. Перепасть может любому, кто окажется поблизости и не станет тормозить процесс сближения.

Я отобрала и законспектировала для тебя пять самых, на мой взгляд, показательных историй и типажей. Комментарии сексолога и мои напутствия прилагаются.

Тип 1: мстительница

«­Мы встречались два года и расстались с диким скандалом. И пока я выкидывала вещи Артема на лестничную клетку, парень успел сообщить мне, что я — цитирую — «скучная, и от меня бы не стал гулять только импотент». Понятное дело, эти его слова меня здорово задели. Я даже хотела проколоть нос или перекраситься в какой-нибудь радикально рыжий, чтобы доказать, что способна на неожиданные поступки. Но вышло еще неожиданнее. В один субботний вечер я написала смс своему институтскому приятелю, с которым мы когда-то давно типа встречались. Мол, сто лет не виделись, заехал бы как-нибудь в гости. Парень отреагировал моментально: «Отличная идея! Но я сейчас с другом в баре, только вот встретились…» И тут я возьми да напиши: «А приезжайте оба. И мартини захватите». Пока ждала их, уговорила бутылку вина.

До сих пор не очень понимаю, каким образом тот вечер закончился сексом втроем. Но именно этим он и закончился. Тот факт, что хозяйка дома была нетрезва, пребывала в крайне боевом настроении и напропалую кокетничала, причем сразу с обоими, явно сыграл свою роль. С утра мне, конечно, было дико стыдно, неловко и в­ообще… «­А­а-а-а-а-а, что это было?!?!» (хорошо хоть парн­и додумались уехать в ночи). Но в душе при этом было какое-то совершенно идиотское чувство ликования. Из серии: «Ха! Видали скучную?!» Рассказывать об этом инциденте Артему я, понятное дело, не стала. Но каждый раз, когда вспоминаю эту историю, мысленно передаю ему пламенный привет».

Вика, 22 года

Наверняка у тебя единственный вопрос: «Как, где найти такую распутную мстительницу?!» Ответ — никак. Девицы, пытающиеся вылечить разбитое сердце по «методу клиньев», обычно сами выходят на контакт. И это их главный опознавательный признак: нехарактерная (в целом для женщин), даже какая-то паранормальная инициативность. Целеустремленность во грехе.

Так что, внезапно получив смс от давней знакомой, чей статус в фб недавно поменялся на «все сложно», не начинай параноить: а не ловушка ли это, не пытаются ли тебя охомутать? Чем недвусмысленнее женщина напрашивается на секс, тем маловероятнее ее намерение заманить тебя в омут моногамных отношений (и наоборот: чем больше девица настроена на серьезный роман, тем сильнее она печется о приличиях и своем моральном облике). Сто раз уточнять: «Я правильно понял, ты зовешь меня в гости?», «То есть прямо сейчас?», «А ты уверена, что не отправила мне смс по ошибке?» — тоже не советую. Пока ты будешь джентльменствовать, она протрезвеет и передумает.

К слову, — второй верный признак. Чтобы совершить намеченное, ей необходимо набраться храбрости (то есть просто «набраться»). По собственному опыту скажу: обычно это делается в компании подруг. Устав в сотый раз выслушивать, каким скотом был экс-бойфренд, кто-нибудь произнесет сакраментальное: «Так, хорош жалеть себя! Поехали лучше в клуб». А уж там, опрокидывая шот за шотом под бодрое: «Жизнь продолжается!» и отчаянно кокетничая с каждым обладателем пениса, девушка наверняка попытается найти приключения на свою временно невостребованную вагину.

«В этом случае соблазненный и покоренный товарищ — инструмент этакой самодельно-корявой психотерапии с целью срочно доказать, что «я не такая уж плохая», «все меня хотят», «и вообще, я почти звезда», — соглашается сексолог Кульгавчук. — Другой вопрос, что «девушка в ударе» может быть непредсказуемой и даже агрессивной». Поддержу сексолога: будь бдителен, фильтруй поведение и слова новой знакомой на предмет явного неадеквата. Какие бы шикарные перспективы ни сулил тебе вечер с «мстительницей», заявления типа «Да, супер, поехали к тебе! А по дороге заскочим в Марьино и подожжем машину этого козла!» — должны стать сигналом к бегству.

Тип 2: деловая на выходе

«­Лет 7 я активно строила карьеру. Секса все это время было негусто — банально не хватало времени на то, чтобы с кем-то познакомиться. А потом я, похоже, просто забыла, где и как это делать. Моя жизнь крутилась вокруг работы, визитов к родителям по выходным и спортзала четырежды в неделю. В раздевалке спортклуба мы и познакомились с Ирой. Признаться, мои представления о клубной жизни города были крайне скудными. Ира же, напротив, знала все модные места, дружила с нужными фейсконтрольщиками. Она работала визажистом и чувствовала себя в тусовке как рыба в воде. В клубах с нами постоянно кто-то знакомился и предлагал угостить. Ира знала почти всех, а некоторых весьма близко («Этот нудный, не трать время», «Тот торчок, но член хороший», «У вон того, лысого, бзик на бдсм»).

За те полтора года, что мы тусили с Ирой, у меня было порядка 20 разных мужчин. Секс в авто, ночевки в крутых гостиницах, какие-то обшарпанные съемные хаты. Банкиры, экспаты, женатики в загуле, мажористые сынки богатых родителей, обычные сынки обычных родителей… Чего и кого только не случалось. А главное — «пятничный отрыв» никак не мешал работе.

Ира, к слову, была на 5 лет меня младше и не особо заморачивалась на карьере. В ее случае это был просто такой образ жизни. Глядя на нее, я лишний раз убеждалась, что не только мужчинам надо «нагуляться». Некоторым женщинам тоже хочется повеселиться, набраться опыта и впечатлений, без угрызений совести пользоваться тем, что она молода и красива».

Маша, 28 лет

И в самом деле, «деловая» — бесценный продукт эмансипации. Для таких «бизнес-леди» спонтанные клубные знакомства — единственный способ «разгрузиться» и сбросить напряжение. Что-то вроде запланированного похода на массаж.

От «охотниц за олигархами», на которых можно нарвать­ся в клубах/кафе, «деловых» отличает, например, финансовая независимость. Хотя бы на уровне того, что тебя не будут целенаправленно разводить на бутылку самого дорогого шампанского и исподтишка разглядывать часы и обувь. Из моего опыта наблюдения за таким девушками: по злачным местам они ходят обычно не в одиночку и не шумными компаниями подружек, а по двое или по трое. Так быстрее собраться (решили потусить — нарядились — выдвинулись), удобнее знакомиться (подходящие мужчины обычно тоже прибывают небольшими группами) и, в случае необходимости, проще перегруппироваться.

«Нагуливаться» — это даже не психология, а больше биология, причем мужская, — объясняет наш эксперт Кульгавчук. — Стратегия самца — максимально возможное опыление в надежде, что где-то что-то да вырастет. Суть женщины, напротив, быть отсеивательницей сеятелей. Впрочем, в последние десятилетия картина изменилась, поскольку женщины пытаются всячески подражать мужчинам. Начиная с «нагуливания» и заканчивая использованием специальных насадок для мочеиспускания стоя. Теоретически девушка с сильной половой конституцией может относиться к сексу вот так — потребительски, «по-мужски». Но в ситуации нормы это обычно недолгий этап или отдельный эпизод в жизни, продиктованный, например, любопытством».

К черту стыд!

Для особо трепетных читателей поясню: если ты вдруг начнешь угрызаться совестью и думать, мол, как-то это неправильно и гнусно, а не почувствует ли себя девушка использованной и т.д. — решительно гони от себя такие мысли! Женщина сама (подсознательно или вполне осознанно, не суть) избрала для себя такой вот метод выхода из кризиса. А могла бы, допустим, записаться на йогу или интуитивную живопись. Твое дело — согласиться или элегантно отказаться. Но не стоит пытаться решать за нее, что будет для нее лучше и полезнее.

И второе: речь в нашем тексте идет только о формально свободных дамах и формально свободном тебе. Адюльтер с заскучавшей женой биг-босса и прочие ненормальности семейной жизни — и не совсем красиво (хотя всякое бывает), и слишком рискованно. И, в общем, тема другого расследования.

Тип 3: хулиганка

«­В конце первого свидания, которое, на мой взгляд, получилось достаточно милым, Сережа сказал, что он уезжает к друзьям в Киев — поезд через 5 часов. И добавил: «Если хочешь, поехали со мной». Ляпнул, вероятно, в шутку. Но впереди были длинные майские праздники, парень мне нравился, я была слегка на взводе, поэтому сказала: «А поехали!»

С сексом мы не дотерпели до Киева. Целовались, как полоумные, в тамбуре поезда, а потом продолжили на узенькой плацкартной койке. Чем здорово повеселили соседей по вагону. Киевские друзья Сережи оказались милейшими людьми. Но когда потом в разговоре всплыла информация, что мы с ним фактически знакомы несколько часов, они были явно обескуражены. Я, честно сказать, тоже была слегка от себя в шоке. Но мной в тот момент двигало ощущение того, что я уже взрослая и сама могу решать, куда ехать и с кем спать.

К слову, вернувшись из Киева, мы с Сережей еще пару раз встретились, но отношения развивать не стали. Но я была даже рада, что все так закончилось. Едва ли впереди нас ждало что-то более захватывающее, чем тот побег в Киев. К тому же мне казалось, что это так «по-взрослому» — не привязываться и не липнуть, а просто отпустить ситуацию».

Алина, 22 года

«Хулиганки» психически здоровы, самодостаточны и не использу­ют мужчину как психотерапию, — комментирует Евгений Кульгавчук. — Отношения могут получить продолжение, а могут и нет. Именно неопределенность и дает мощный эмоциональный толчок. А поскольку такой «микророман» включает в себя все компоненты любви (платонику, эротику и секс), он может стать яркой и по-настоящему запоминающейся историей».

По моим наблюдениям, обычно в таких историях участвуют достаточно юные особи, очевидно опьяненные ощущением собственной «взрослости» — в том числе возможностью распоряжаться собственными гениталиями. В ее жизни наверняка только что начался какой-то совершенно новый этап — она наконец-то съехала от родителей, закончила универ, купила свои первые «лабутены» или взяла «Микру» в кредит на 25 лет. О чем она тебе, как пить дать, сообщит с нескрываемой гордостью.

К этому можешь прибавить взбалмошный характер, общий куражистый настрой и подход к совместному досугу по принципу «что угодно, лишь бы весело и необычно!». А что за веселье, если никто не видел тебя без трусов? Так что если твоя новая знакомая с большим энтузиазмом отнесется к эксцентричной идее искупаться ночью в фонтане/заняться сексом в примерочной православного магазина и т.д., чем к банальному маршруту «кино-ресторан», скорее всего, ты напал на нужный след.

Влипнуть можно в двух случаях. Первый: если то, что ты посчитал «легкой взбалмошностью», на самом деле легкая форма шизофрении. Но тут уж, как говорится, никто не застрахован. Второй: когда девушка хочет вести себя якобы по-взрослому, но в действительности взрослой не является, что может обернуться слегка мелодраматической развязкой. Поскольку не все то совершеннолетнее, что с грудью третьего размера, мой тебе совет: в случае сомнений постарайся заглянуть в паспорт или более деликатными способами выяснить возраст претендентки на секс без обязательств.

Ну и: раз уж (ввиду общей легкомысленности и любви к острым ощущениям) эта «зажигалка» не слишком час­то наведывается к гинекологу, опасайся «привета» от ее прошлых кавалеров в виде какого-нибудь хламидиоза или гонореи. Будь настойчив в вопросах контрацепции — впрочем, этот совет я отнесу ко всем описанным в этой статье случаям.

Всегда готова!

Помимо «ситуационных нимфоманок» в природе встречаются настоящие. Стоит ли стремиться к знакомству с ними — расскажет сексолог Евгений Кульгавчук.

«С греческого «нимфомания» буквально переводится как «безумная невеста». Но главное слово в этом словосочетании отнюдь не «невеста». Внешняя картина нимфомании — активное половое женское поведение. Однако при реализации полового влечения у нимфоманки не наступает разрядки, и для женщин это может быть весьма тягостным переживанием. Причин у данного явления может быть много. Начиная от соматических (опухолей в головном мозге) и психических (шизофрении, бредовых расстройств, маниакально-депрессивного психоза) и заканчивая длительной алкогольной или наркотической интоксикацией. Разумеется, это требует лечения. И лучше не в вашей постели, а в специализированных медучреждениях. Ирония судьбы в том, что вспышки полового влечения могут наблюдаться не только у пышногрудых загорелых блондинок — как хотелось бы мечтательным и пылким юношам, — но и у 80-летних пенсионерок с артритами и недержанием мочи. В целом распространенность этой патологии невелика, и вероятность встречи с ее носительницей стремится к нулю»

Тип 4: жертва романтики

«­Подруга позвала меня на выездной новогодний корпоратив в подмосковном пансионате. Я, честное слово, совершенно не планировала никаких загулов. Более того, в тот момент у меня был парень. Хотя наши отношения идеальными я бы не назвала. Мы уже давно буксовали на стадии «пора бы съехаться, но реальных шагов никто не предпринимал. Впрочем, дело было даже не в этом. Просто вся эта атмосфера праздника, огоньки на елочке, на улице снег валит хлопьями… После пары бокалов шампанского отчаянно хотелось целоваться и ни о чем не думать. Вот тут-то мне и попался на глаза Вадим. Ему, насколько я помню, даже особо не пришлось за мной ухаживать. Фактически я сама потащила его в номер.

Вадим был клевый: высокий, юморной, целовался хорошо. С сексом у нас тоже все заладилось. При других обстоятельствах я бы, скорее всего, была рада продолжить общение. Но за завтраком он как бы невзначай упомянул, что работает в астраханском филиале и в Москве бывает от силы пару раз в год. Потом я, конечно, мечтала: а что будет, если он отыщет мой телефон через коллег, позвонит… Но старательно гнала от себя эти мысли. А он и не позвонил».

Вера, 26 лет

Новый год, канун ДСВ, девичник, свадьба лучшей подруги — в подобные моменты мы, женщины, особенно остро чувствуем потребность оказаться в эпицентре какой-нибудь волнующей истории. Вокруг сплошной Love is in the air, поэтому нам начинает казаться, что парень, вдумчиво массирующий наши колени и предлагающий поехать к нему «посмотреть коллекцию фарфоровых выхухолей», по закону вселенской справедливости просто не может оказаться каким-нибудь доморощенным маньяком или извращенцем. В этом главное преимущество, но и главная опасность подобных раскладов.

С одной стороны, девушки с готовностью знакомятся и соблазняются. Но с другой, они с большей вероятностью могут навоображать себе наутро всякого лишнего: «А вдруг он Тот Самый? Не зря же у нас все так быстро и спонтанно началось?..» Если знакомство заладилось при каких-то вопиюще романтических обстоятельствах, безопаснее сразу обозначить некую «непреодолимую силу» — переезд в другую страну, длительную командировку, операцию по смене пола и т.д., — которая с большой долей вероятности не позволит вам быть вместе. Так ты остановишь маховик женской фантазии, и это позволит партнерше сконцентрироваться на текущем моменте, а не на том, как отпадно вы двое будете смотреться на свадебных фотках.

Тип 5: разведенка/вдовушка

«­Через год после того, как моего мужа не стало (разбился на мотоцикле), знакомые и родственники начали порываться меня свести с кем-нибудь: постоянно рассказывали про каких-то одиноких друзей, симпатичных коллег и т.д. Когда уже не было сил сопротивляться, приходилось идти на свидания. Сидела напротив очередного «разведенного мужчины с серьезными намерениями» и думала об одном: лучше бы книжку почитала.

С Сашей я познакомилась сама. Точнее, он со мной познакомился — в пробке. Поулыбались друг другу на светофоре, припарковались у обочины, чтобы обменяться телефонами. На следующий день я приехала к нему в гости, и все закончилось сексом. Саша особо не церемонился: вызвал мне ночью такси и на прощание сказал «Созвонимся». Я была уверена, что он не позвонит. Но он позвонил, и мои визиты к нему стали вроде регулярными. Мы никуда не ходили, не знакомили друг друга с друзьями — просто встречались и занимались сексом. О том, что у меня есть ребенок, он узнал месяца через три — случайно зашел разговор. Я о нем не знала почти ничего. Ни кем работает (вроде скульптором, но пару раз упомянул про какую-то «его контору»), ни точный возраст (явно за 30), ни что это за место, где мы встречаемся (оно больше напоминало мастерскую, чем дом). Только завязывался хоть немного предметный разговор, он целовал меня — и дальше было не до бесед.

Саша исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился. Не звонил пару недель, не отвечал на сообщения. Почему — без понятия. Но обиды нет. Наоборот, я благодарна. Он вывел меня из спячки. Встряхнул. И спустя время поймала себя на том, что мысль о свидании — обычном, с разговорами, но без секса, — меня уже не так удручает. И жизнь завертелась снова».

Ира, 32 года

В этом пункте опять идет речь о девушках, которые волею судеб остались без спутника жизни. Но их отличия от «мстительниц» в том, что: а) например, прошло время — наша героиня уже проехала фазы отрицания, гнева, торга и пребывает в фазе эмоционального «выгорания», депрессии; б) они просто не в ресурсе кому-то там что-то доказывать или с чем-то бороться в силу темперамента/характера/возраста/бэкграунда.

Утрата — штука серьезная. Даже если мужчина ушел не из жизни в общем, а из жизни отдельно взятой женщины (например, потребовал развод). И вот эта женщина покорно залегла на дно и даже не помышляет о том, чтобы поскорее ввязаться в новые отношения. Справедливости ради, в каких-либо порноприключениях она тоже не больно-то заинтересована. Но секс, как ни крути, — отличный антидепрессант. И если вдруг рядом с такой женщиной оказывается парень, способный ей гарантировать ту же степень удовлетворенности и анонимности, что и вибратор, — она вряд ли откажется от его компании.

Главное правило общения с такими девушками ты уже понял: коммуницировать исключительно в области гениталий. То есть не пытаться втянуть ее в свою жизнь и не лезть в ее, соответственно. Второе правило: быть начеку. «В таких ситуациях, когда женщина использует секс как попытку выйти из кризиса, есть опасность, что в отношениях появится боль, надрыв и т.д. Чем это может закончиться в самом крайнем случае, показано в триллере «Трахни меня». Но впечатлительным людям лучше его не смотреть», — предостерегает тебя сексолог. В общем, как только в сексе начинают сквозить минорные ноты (партнерша посреди страсти принимается рыдать тебе прямо в пенис, как в микрофон; как бы между делом сообщает тебе, что врач посоветовал ей удвоить дозу андидепрессантов, и т.д.) — лучше поскорее делать ноги.

