Путин скорее ликвидирует Януковича, чем выдаст Киеву

07.10.2016 (20:44)

Популярный российский блогер рассказал, зачем Путину Янукович

Популярный российский блогер рассказал, зачем Путину Янукович

5 октября Генпрокуратура Украины заявила, что по выводам следователей, деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые посты лиц с российским гражданством. Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Зачем Янукович нужен Путину и получат ли его когда-нибудь правоохранительные органы Украины - мнение российского финансиста и блогера Славы Рабиновича для "Апострофа".

Во-первых, поздравляю Украину и весь украинский народ "с разрешением столь долгого поста!". Я не был бы удивлен, если бы Генпрокуратура Украины заявила бы об этом 5 октября 2014 года и представила все обвинения и доказательства публично, в том числе странам-подписантам Будапештского меморандума, а также на Генассамблее ООН. Да это все и так было ясно уже тогда, и даже раньше! Чем занимались украинские следователи два года?!

Во-вторых, Януковича Украина при действующем путинском режиме не получит ни при каких обстоятельствах. Помните, как его люди топили документы в пруду в Межигорье перед самым его побегом и/или похищением? А представляете, сколько подобных таких документов было успешно вывезено из Киева в Москву? Зачем Путину и его ОПГ нужен Янукович в Киеве? Чтобы он "заговорил"? Я уверен, что в голове у Януковича такой ящик Пандоры, что путинская ОПГ, скорее, ликвидирует его, чем выдаст Киеву.

Я на 100% уверен, что Януковичу давно выдано российское гражданство, которое, по российским законам, не подразумевает экстрадиции. Но украинским властям все равно необходимо вести этот "due legal process" дальше, до самого его завершения. И требовать от России экстрадиции Януковича в любом случае. Причем на самом высоком международном уровне, погружая путинский режим еще глубже в статус "международного изгоя". При несомненном отказе России – обращаться в международные суды, подавать международные иски.

В-третьих, я рекомендую украинским спецслужбам проконсультироваться у своих израильских коллег, чтобы попытаться сделать то, что в аналогичном случае сделал бы Израиль.

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