Кремль окончательно кинул жителей Донбасса

08.10.2016 (13:05)

Москва выступает за скорейшее интегрирование Донбасса в Украину

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь Стрелков у себя на странице в Facebook.

Российский МИД заявил, что Москва выступает за скорейшее интегрирование Донбасса в Украину. Об этом в Facebook пишет блогер и журналист Денис Казанский.

«А неплохо так Россия кинула Донбасс. Сначала раскачали регион пропагандой, потом прислали боевиков Гиркина, которые начали войну, потом накачали регион техникой и оружием. Подожгли костер, плеснули в него масла и два года радостно наблюдали, как он полыхает. Смаковали трупы, проклинали кровожадную хунту. А теперь, оказывается, что два года кровопролития, невинных смертей были ради того, чтобы Донбасс остался Украиной. Война была не за идею, а за то, чтобы президент России Владимир Путин потешил свое самолюбие. Сепаратисты, ополченцы, российские солдаты гибли во имя ничего. Просто чтобы кто-то в России нажился на поставках оружия в Донбасс», – прокомментировал Денис Казанский.

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