Шокирующая реальность : Секонд-хенд по-закарпатски - Дожили...! (ВИДЕО)

09.10.2016 (11:34)

Видео снято в сентябре этого года в одном из мукачевских секонд хендов

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Видео снято в сентябре этого года в одном из мукачевских секонд хендов. Действо напоминает события Черной Пятницы в США.