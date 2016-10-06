Москаль планирует устроить в атриуме ОГА выставку произведений Энди Уорхола (ФОТО)

10.10.2016 (11:35)

Геннадий Москаль посетил Музей современного искусства Энди Уорхола в Словакии

В воскресенье (9.10) Геннадий Москаль посетил Музей современного искусства Энди Уорхола в словацком городке Меджилаборцах. Как известно, один из самых известных художников современности, основатель поп-арта происходит из семьи русинов-украинцев, проживающих в с.Микова у Меджилаборцах, что в 120 километрах от Ужгорода.

- Мы хотели пригласить родственников Энди Уорхола на открытие площади, названной в его честь в с.Минай возле Ужгорода, - отмечает Москаль. - Как оказалось, прямой родные всемирно художника в Словакии нет, поэтому мы пригласили в Закарпатье руководство Музея современного искусства. Кроме того, у нас возникла идея устроить в атриуме облгосадминистрации выставку музейных произведений Энди Уорхола, которую приурочим к открытию площади. Для реализации этой идеи попросим содействии Генерального консульства Словацкой Республики в Ужгороде. Выставка Энди Уорхола могла бы стать настоящей художественным событием не только для Закарпатья, но и далеко за его пределами.

Напомним, что в апреле этого года одним из своих распоряжений, подписанных во исполнение закона «о декоммунизации», Москаль переименовал площадь Октябрьскую в с.Минай возле Ужгорода в площадь Энди Уорхола. Соответствующая табличка с автопортретом художника, стилизованная под поп-арт, уже изготовлена, об официальном открытии площади Энди Уорхола будет сообщено дополнительно.

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