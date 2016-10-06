В Ужгороде на злосчастном пешеходном переходе у "Каштана", снова сбили человека (ФОТО)

10.10.2016 (17:24)

На пешеходном переходе в Ужгороде авто сбило мужчину

На улице Минайской в Ужгороде на пешеходном переходе улицы Минайской произошло ДТП. Автомобиль наехал на человека возле магазина "Каштан".

Как передают очевидцы с места событий, мужчину лет 50-ти сбил водитель на "Opel". Пешехода забрала скорая, он еще был жив, как стало известно позже, мужчина скончался в карете скорой помощи.

На месте событий работают полицейские. Водитель, который спровоцировал ДТП, никуда не убегал. Сейчас выясняются все обстоятельства.

Следует заметить, что на этом пешеходном переходе, к сожалению, довольно часто происходят ДТП, а точнее наезды на пешеходов.

В Закарпатье авто сбило женщину на пешеходном переходе (ФОТО)