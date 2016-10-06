Предсказание: «Вас засыпет деньгами, если Вы сделаете ЭТО» (ВИДЕО)

12.10.2016 (06:48)

«Трусы на люстру – деньги в дом!» -волшебный симоронский ритуал

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Вам срочно нужны деньги? Ищите средства на новую покупку? Или хотите что-то продать? Веселая техника исполнения желаний Симорон может вам в этом быстро помочь.Ведь мы с вами живем в материальном мире, в котором финансы пока еще правят балом. И как ни крути, а без денежки – как без воды – и ни туды, и ни сюды…Поэтому и стремятся все, кто как может, увеличивать свои доходы. Одни устраивается на вторую работу или берут сверхурочные, а другие идут совсем иным путем – стараются делать так, чтобы деньги к ним в дом сами бежали. А еще лучше – текли непрерывным потоком!придуман как раз для этой категории – для современных волшебников и веселых людей.Нам понадобятся:Красные трусы Красивая люстраИтак, вам нужно пойти в магазин нижнего белья и купить красные трусы. Выберите по своему вкусу самые-самые красивые! Чтоб, как говорится, душа смотрела и радовалась!Затем приходите домой и начинаете их… стирать!Зачем стирать новую вещь, спросите вы?Чтобы удалить чужую энергетику! Только представьте, через сколько рук прошли эти трусики, прежде чем попасть к вам!После того, как эта красота высохнет, одевайте ее на себя и ходите в ней аж целые сутки. Рекомендую все это время думать о деньгах в позитивном ключе, а еще лучше проговаривать аффирмации. Например: «Я – денежный магнит! Деньги непрерывным потоком входят в мою жизнь!» Или в стихотворной форме: «Откуда, что, не знаю, как — приходят деньги просто так!»Затем вам надо опять ополоснуть ваши красные трусы. Но чтобы энергетика вашего денежного намерения не смылась вместе с водой, перед этим произнесите:Все! Теперь ваше красное нижнее белье перестало таковым являться. Это уже МАГИЧЕСКИЙ ВОЛШЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ по привлечению финансов!Осталось дождаться новолуния (растущая луна) и приступить к самому ритуалу.Итак, за окном молодая луна, в ваших руках волшебные красные трусы, над головой сверкающая чистотой красивая люстра — и мы начинаем!Включаем «денежную музыку», одеваем ТРУСЫ НА ГОЛОВУ(!) и начинаем танцевать! Тем самым создавая обязательную для техники Симорон атмосферу безудержного веселья! (уверяю вас, как только наденете трусы себе на голову, вам будет ооочень смешно)По окончании музыки НОГОЙ забрасываем трусы на люстру. Придется хорошенько постараться, чтобы попасть.Громко прокричите эту фразу несколько раз, представляя, как деньги мощным потоком идут в ваш дом.Как долго трусы должны висеть на люстре? Здесь нет ограничений. Минимум – сутки, максимум – месяц. Но ритуал обязательно нужно повторить, дождавшись новой молодой луны.Друзья, я прекрасно понимаю, что этот симоронский ритуал на деньги подойдет не всем и кому-то покажется диким. Но я точно знаю, что ОН РАБОТАЕТ. Ему уже больше 3 лет и за все это время десяткам тысяч людей по всему миру этот веселый ритуал помог привлечь деньги в свою жизнь. На моей люстре тоже висели красные трусы! И ровно через три дня я неожиданно получила дорогой подарок!Симоронские ритуалы – вообще штука странная. Порой ведь делаешь самую настоящую глупость (с позиции «нормального» человека), а потом бац – эта «глупость» срабатывает, и ты получаешь желаемое! Наверное, все дело в подсознании, которое нужно разбудить и хорошенько развеселить, чтобы оно нашло дорогу к реализации желания. Ведь наше сознание зачастую просто крепко спит…Поэтому я советую вам не заморачиваться, что да как, а просто взять и провести этот веселый симоронский ритуал! Как минимум, вы получите мощнейший заряд позитивной энергии и бурного веселья! Ведь согласитесь, что красные трусы, висящие на вашей люстре, круто поднимают настроение!А сейчас посмотрите, как девушка весело исполняет этот ритуал, причем вместе со всей семьей. Но она точно не снайпер